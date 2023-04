Congo-Kinshasa: AFDC - Guy Richard Malongo mobilise déjà

Au cours d'une réunion stratégique organisée le samedi 22 avril 2023 à l'esplanade du stade des martyrs de pentecôte par l'Alliance des Forces Démocratique du Congo, AFDC en sigle, parti cher au Sénateur Modeste Bahati Lukwebo, le secrétaire général Guy Richard Malongo a invité les leaders des associations et les partis alliés à la mobilisation générale pour une représentation massive lors de la sortie officielle, le 29 avril, de l'Union Sacrée de la Nation, dont le Président Félix Tshisekedi est le principal visionnaire.

Plusieurs associations, fondations, ONG, partis alliés à l'AFDC ont répondu à l'appel du secrétaire général, justement, pour étudier les mécanismes à adopter lors de la sortie officielle de l'union sacrée de la Nation après la signature de la charte, dernièrement, au Pullman Grand hôtel de Kinshasa.

Dans sa prise de parole, Guy Richard Malongo a remercié l'ensemble des personnes venues et a expliqué ce qui caractérise leur rencontre. « Nous vous remercions d'avoir répondu à l'invitation. Nous ne sommes pas dans une matinée politique. C'est une réunion pour étudier uniquement les stratégies qui vont nous permettre d'affronter l'évènement qui est devant nous. Nous n'avons invité que les ONGs et les associations mobilisatrices. Contrairement à ce que nous faisons souvent, nous sommes très nombreux aujourd'hui parce que l'enjeu est de taille, la hauteur, la profondeur, la nature, la largeur et la longueur de l'enjeu. Donc, nous devons être conséquents », a déclaré le secrétaire général de l'AFDC.

Et de poursuivre : « Nous ne serons pas seuls ici. C'est toute l'union sacrée qui sera ici. Moindre erreur, nous disparaitrons... C'est pour cette raison que nous avons souhaité que cette réunion se fasse ici pour réfléchir comment faire un travail ici. Et de voir ce qui est devant nous et derrière nous et nous y faire une idée ».

Face à cet enjeu majeur, il a appelé les leaders à la cohésion pour la réussite et a insisté sur le port des fanions et des habits de couleur rouge. « On ne peut laisser à une personne la casserole pour qu'il en remplisse pleine, mais pour que ça se remplisse, il faut que chacun mette son poids pour que l'honneur soit collectif. Si nous ne réussissons pas le pari, ça sera pour nous la honte et ridicule.

Nous devons montrer que les gens doivent se gripper à nous parce que nous sommes la première force politique dans ce pays au regard du nombre des élus que nous avons. Et que chacun de nous qui est ici prenne conscience que quand on va dans une bataille comme celle-ci, chacun travaille pour la victoire. Alors, amenez le nombre de personnes demandé, même si on demande 30 personnes et que deux sont malades venez en 28. Si c'est 100, venez à 100. Nous devons travailler pour que les leaders de l'union sacrée partout ils jetteront leurs yeux, qu'ils remarquent la couleur rouge », a-t-il recommandé.