Congo-Kinshasa: Udps/Tshisekedi - Kapita Shabangi appelle à la réunification

Les Fondateurs François Lusanga Ngiele et Paul-Gabriel Kapita Shabangi posent avec les membres du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi

La délégation des Fondateurs Historiques de l'UDPS encore en vie a eu une séance de travail avec le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi, le vendredi 21 Avril 2023 au Restaurant La Chaumière de Kinshasa, laquelle séance de travail a été axée sur la réconciliation entre les différentes tendances et sensibilités de l'UDPS Originelle actuellement émiettée ainsi que sur les voies et moyens pour sa réunification.

Les Fondateurs Historiques Paul-Gabriel Kapita Shabangi et François Lusanga Ngiele qui ont assisté à cette rencontre, ont été également mandatés par leurs collègues Charles Dia Onken-a-Mbel, le doyen, et Protais Lumbu Maloba Ndiba qui ont connu un empêchement de dernière minute. Quant à la délégation du Collection, elle a été conduite par monsieur Felly Fwamba Mubalamate, son Coordonnateur National.

Le Coordonnateur National du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI, Structure d'appui autonome du Parti, a, tout d'abord, remercié ses hôtes de marque pour la spontanéité avec laquelle ils ont accepté cette modeste invitation. Il a, ensuite, loué leurs qualités extraordinaires marquées de bravoure et d'audace frôlant la témérité en 37 ans de lutte héroïque de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social dont la mission principale était la déchosification de l'homme congolais en vue d'améliorer ses conditions de vie par une gouvernance mise au service du peuple congolais.

Le Coordonnateur National Felly Fwamba Mubalamate a souligné l'engagement sans faille des Congolais à l'UDPS par idéal et non pour des intérêts personnels égoïstes. Il a aussi épinglé l'action remarquable du Collectif menée contre le mandat spécial qui avait vicié l'atmosphère au sein de la tendance UDPS/TSHISEKEDI. Il a par ailleurs mis l'accent sur la survie de l'UDPS tant recherchée par le Collectif, laquelle survie passe par la réconciliation de toutes les Combattantes et tous les Combattants de la grande famille de l'UDPS.

Le Coordonnateur National du Collectif a fait remarquer que le principal but poursuivi est la réunification de l'UDPS qui devra avoir pour point d'orgue la revitalisation du Parti ainsi réconcilié et requinqué. Car, la redynamisation de l'UDPS réconciliée permettra la réélection du Président de la République, Chef de l'Etat, notre Vaillant Co-Fondateur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat et lui accordera, sans coup férir, une majorité parlementaire devant l'aider à matérialiser le programme politique du Parti. Cela évitera au Chef de l'Etat de faire appel à tous les flatteurs ayant servi les différents régimes passés d'accourir sans effort particulier à la soupe populaire.

Il a terminé son intervention par encourager les Fondateurs Historiques de l'UDPS à accomplir à la satisfaction de la base du Parti les lourdes missions de réconciliation et de réunification leur confiées récemment par la Haute Autorité Politique de Référence du Parti, le Camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Pour sa part, le Président du Conseil des Sages du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, a remis à chaque Fondateur Historique un exemplaire du cahier de charges pour la tenue du Conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS Originelle complété par le rapport synthèse des consultations menées auprès des tendances et sensibilités de l'UDPS.

Ce document actualisé a été rédigé et envoyé à la Haute Autorité Politique de Référence en décembre 2021.

Le Président du Conseil des Sages du Collectif a fait une brève présentation du cahier de charges avant d'énumérer la liste des tendances et sensibilités recensées, à savoir UDPS/TSHISEKEDI, UDPS/KIBASSA, UDPS/MUBAKE, UDPS/TSHIBALA, CDPS, ANAFEC, URD, UDS, URDC et les Progressistes.

En réponse, les deux Fondateurs Historiques ont pris, tour à tour, la parole. Le Fondateur Paul-Gabriel Kapita Shabangi a, s'inspirant de la devise belge selon laquelle « L'union fait la force », insisté sur l'importance de l'unité de l'UDPS, tout en qualifiant les ennemis de la réunification d'analphabètes politiques.

Le Fondateur Kapita Shabangi a rappelé que l'UDPS a été fondée par des personnalités issues et élues du peuple en communion avec les chefs coutumiers et nos ancêtres. Elle a été créée sans argent. Après le MNC qui a été combattu par les capitalistes, l'UDPS est le deuxième parti politique congolais fondé pour sauver notre peuple, le sortir de la misère. Toutefois, a-t-il indiqué, la tâche n'a pas été facile sous la dictature de la Deuxième République où les Fondateurs Historiques ont subi de nombreuses et innommables humiliations.

Il n'a pas oublié de souligner que le salut du peuple et la survie de notre Nation résident dans la réunification de l'UDPS. Il a enfin salué le travail abattu par le Collectif qui a fait preuve de sens élevé de responsabilité.

Le Fondateur François Lusanga Ngiele s'est, de son côté, réjoui de la détermination qui anime la plupart des membres de l'UDPS qui exigent sa réunification. Il a ainsi demandé à tous les sociétaires du Parti de fournir de gros efforts pour sauver l'UDPS.

Il s'est opposé à l'existence de plusieurs « ligablos » appelés UDPS qui n'ont aucune existence juridique.

Il a, enfin, invité tous les membres de l'UDPS à contribuer à la refondation de l'UDPS.

Tous les deux Fondateurs ont affiché leur farouche détermination à réussir la mission reçue de la Haute Autorité Politique de Référence du Parti.