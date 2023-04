Congo-Kinshasa: EPST - Tony Mwaba maintient le dialogue permanent avec les confessions religieuses

Le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, le Professeur Tony Mwaba Kazadi, a rendu visite au Représentant légal et Chef Spirituel de l'Eglise Kimbanguiste au Centre d'accueil Kimbanguiste de Kinshasa ce samedi 22 avril 2023, accompagné de Mme le Secrétaire Général à l'EPST et de Monsieur l'Inspecteur Général de l'EPST. Objectif, maintenir permanent le dialogue avec les confessions religieuses consécutivement à la signature de la Nouvelle Convention Scolaire qui lie l'Etat congolais avec les confessions religieuses.

Au menu de leur entretien, quelques préoccupations que connaissent les établissements scolaires conventionnés de l'Eglise Kimbanguiste. Au sortir de cette audience, le Ministre Tony Mwaba Kazadi a déclaré: «C'est dans le cadre de partenariat éducatif. Vous savez que l'église Kimbaguiste fait partie des confessions religieuses qui accompagnent l'Etat congolais sur la thématique de l'éducation. Et depuis la signature de la nouvelle convention scolaire, nous avons établi un cadre de concertation qui se fait collectivement avec tous les autres ou individuellement lorsqu'il y a un souci dans le secteur, et ça se règle à ce niveau-là entre le Ministre et le Représentant légal de chaque confession », a-t-il déclaré.

Ce avant de préciser: « Donc, c'est ce qui vient d'être fait. On a échangé sur un certain nombre de questions qui préoccupent effectivement l'église kimbaguiste. Nous l'avons fait et nous allons y travailler ».

Le Ministre a mis à la disposition du Chef spirituel, quelques cadres de la DINACOPE pour travailler sur le document qui lui a été remis par le Chef spirituel de l'église Kimbanguiste.