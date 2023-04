Congo-Kinshasa: Commémoration - Le groupe Armée rouge donne un concert en hommage à Papa Wemba

A l'occasion de la célébration du septième anniversaire de la disparition tragique de l'artiste musicien Papa Wemba, de son vrai nom Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, décédé le 24 avril 2016 des suites d'un malaise lors d'un concert à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'orchestre Armée rouge d'Alain Deshaké a livré un concert, le 23 avril, à Brazzaville, pour se souvenir de cet illustre artiste musicien.

Les fans de Papa Wemba, icône de la musique africaine et mondiale, ont été nombreux au rendez-vous qui a eu lieu chez Jean Louis à Opeq II, à Batignoles, au Plateau des 15 ans. Au cours de ce concert hommage, Alain Deshaké qui se passe pour le meilleur interprète des chansons de Papa Wemba a retracé l'historique de ce dernier, depuis Zaïko Langa Langa, en passant par Isifi Lokole, Yoka Lokole et Viva la Musica.

C'est par "Ebale ya Congo", une chanson ontologique parlant du fleuve Congo qui sépare Kinshasa et Brazzaville, les deux villes capitales les plus proches au monde, qu'Alain Deshaké a débuté ce concert. S'en est suivie la chanson "Omesatone", avant de repartir dans les années 1970 avec la première chanson de Papa Wemba dans Zaiko, intitulée "Chuchuna". Avec ses musiciens d'Armée rouge, Alain Deshaké a interprété "Mère supérieure," cette fois-ci chantée dans Viva la Musica ; puis "Show me the way". Tantôt en solo, tantôt avec les autres artistes de son groupe, ils ont tour à tour interprété "Matebu", "Kaokokokorobo", "Bokulaka", "Amina overdose", "Anibo" (avec Koffi Olomide), "Ufukutanu", "Roméo et Juliette" de Stino Mubi, interprétée par l'artiste musicien RAV4 (invité à ce concert) ; "Eliana", "Foridoles", "Maman", ....

Alain Deshaké a expliqué aux Dépêches de Brazzaville que lui et son groupe feront le déplacement de Kinshasa, en République démocratique du Congo, de Luanda en Angola et d'Abidjan en Côte d'Ivoire pour aller rendre hommage à Papa Wemba comme ils savent le faire. Car ce musicien, a-t-il dit, restera à jamais le plus grand. Ce n'est, d'ailleurs, pas pour rien qu'il a été élevé dans son pays au rang de Héros national au même titre qu'Emery Patrice Lumumba et Laurent Désiré Kabila.

Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba dit Papa Wemba a été considéré souvent comme le « roi de la rumba congolaise » et «pape de la Sape » . C'est lui qui était le principal chef de file de ce mouvement à Kinshasa. A titre de rappel, la Sape ( Société des ambianceurs et des personnes élégantes) a vu le jour au Congo Brazzaville après le retour des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale.

Notons que le concert hommage à Papa Wemba a été agrémenté par la parade des sapeurs congolais où la sapeuse Denewade a été l'applaudimètre de la soirée.