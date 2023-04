Congo-Brazzaville: Réinsertion des jeunes - Le centre d'Aubeville prend forme

Le lancement des travaux de construction du Centre d'insertion et de réinsertion des jeunes à Aubeville, dans le département de la Bouenza, intègre la vision du gouvernement de répondre à la problématique de la prise en charge de la jeunesse. Le but étant de former les jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire, les sans-emplois ou désoeuvrés... aux divers métiers.

Le projet prend déjà une forme puisqu'en attendant la fin des travaux, le gouvernement a réfectionné d'urgence un site de transit au stade de Madingou, en mettant les conditions nécessaires devant accueillir les jeunes. Les clés du site provisoire ont été officiellement remises, le 20 avril, au ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouélondélé, pour gagner du temps. Le gouvernement a, en effet, pris à bras-le-corps le phénomène de la délinquance juvénile qui menace dangereusement la paix et la quiétude de la population. L'objectif étant de faire la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.

Ce centre provisoire du stade de Madingou, couvrant une superficie de 6000m2, a vu la réhabilitation de son bâtiment principal dédié aux dortoirs des jeunes. Les aménagements ayant permis d'avoir vingt chambres pouvant contenir cent soixante jeunes, neuf box de toilettes comportant vingt-six douches et quinze toilettes ainsi qu' une zone de 15m2 pour la cuisine. Le centre a été doté d'un réfectoire de 103m2 et d'un bâtiment secondaire réservé aux encadreurs composé de sept dortoirs modernes et d'un bâtiment d'infirmerie de trois salles. Il est aussi équipé de deux zones pour aires de sports aménagées en mini terrain de football, une plateforme forme sportive pouvant accueillir le basketball, le handball, le volleyball et le tennis. L'adduction d'eau dans le site est garantie par un forage... Le ministre a assuré la population de Madingou quant à la volonté du gouvernement de faire de ce centre un lieu de formation et non un refuge des malfrats.

« Le projet devra prendre corps et forme à Aubeville. Nous avons vaincu la peur et nous allons continuer ensemble pour que la Bouenza serve d'exemple pour le Congo. Le premier centre de réinsertion pour nos jeunes en décrochage scolaire sera réalisé à Madingou. Ce n'est pas un fait du hasard. Les jeunes gens vont être formés dans le centre provisoire à Madingou qui va se transformer en centre de formation tenu par le Fonéa comme une école de métiers en l'honneur de Madingou et de la Bouenza », a expliqué Hugues Ngouélondélé. Le ministre est visiblement satisfait d'avoir fait un pas important dans la réalisation du projet d'une école spécialisée dans la réinsertion des jeunes en décrochage scolaire et en manque d'encadrement parental. « Nous pouvons vous assurer que nous ne nous lasserons pas à éduquer. Nous ne pouvons que vous remerciez de l'importance que vous donnez à Madingou », a déclaré l'un des cadres du département.

Pour ce magnifique cadeau offert à la jeunesse congolaise, un hommage a été rendu au président de la République suite à sa vision sur la prise en main effective des jeunes. Après Madingou, le ministre Hugues Ngoélondélé a officiellement lancé les travaux sur le terrain encore vide devant abriter le centre d' Aubeville.