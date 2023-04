Congo-Brazzaville: « Forum lanting » - Une délocalisation à Shanghaï pleine de sens

Shanghai — Après vingt-et-une éditions organisées dans la salle de briefing du ministère des Affaires étrangères chinois, le Forum lanting 2023 s'est tenu pour la toute première fois, le 21 avril dernier, à Shanghaï. Le thème au menu des échanges était « La modernisation chinoise et le monde ».

Fondé par le ministère des Affaires étrangères en 2010, le « Blue room forum », encore connu sous le nom de « Forum lanting », est devenu au fil du temps une plateforme importante pour expliquer, interpréter les principales politiques et activités étrangères de la Chine. Également, un important canal d'échanges entre les communautés chinoises et étrangères sur les questions d'intérêts communs.

Jadis pauvre avec un chiffre démographique imposant, la Chine est parvenue, aujourd'hui, à se positionner comme la deuxième économie mondiale et le premier pays en termes de commerce de marchandises, de réserve de devises et d'industrie manufacturière. De plus, elle a relevé le défi de mettre en place des systèmes d'éducation obligatoire, de protection sociale et de santé. Un processus et une détermination de développement en quelques décennies qui suscitent à la fois admiration et interrogations. Surtout pour les autres nations en développement qui peinent à voir le bout du tunnel.

Dès lors, surgissent plusieurs questions : quelles sont l'essence et les caractéristiques de la modernisation chinoise ? quelle est sa pertinence pour le monde et quelles opportunités apportera-t-elle aux autres nations ? Avoir une vision et une compréhension plus larges de ces questions était donc le but de l'édition 2023 du Forum lanting.

« Le succès de la modernisation chinoise n'est pas tombé du ciel ni sorti du sol. Il a été remporté grâce au Parti communiste chinois (PCC). Toujours fidèle à son engagement initial et à sa mission, le PCC a conduit le peuple chinois dans l'effort solide et persévérant pour remporter le succès. C'est donc l'aboutissement d'une logique historique, pratique et théorique profonde », a expliqué Qin Gang, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, à la cérémonie d'ouverture du forum.

Poursuivant son allocution, il a souligné que la Chine a trouvé sa voie de modernisation grâce à une pratique autonome. Créant par là une nouvelle forme de civilisation humaine. « Les faits prouvent solidement que la modernisation n'a pas de modèle absolu, et qu'elle n'est pas non plus une question à choix unique. Avec une voie adaptée aux réalités nationales et favorable au développement du peuple, tout pays est en mesure de réaliser le rêve de modernisation », a estimé Qin Gang.

Un lieu, un message, un espoir

Quoi de mieux pour parler de modernisation qu'un lieu qui traduit simplement cette réalité? Shanghaï a donc été le choix idéal porté par les organisateurs du forum cette année. À savoir l'Association de diplomatie publique de Chine et l'Institut de politique étrangère du peuple chinois, avec la participation du gouvernement populaire municipal de Shanghaï.

« Shanghaï est bien placé pour accueillir le forum centré cette fois-ci sur la modernisation à la chinoise et le monde. En effet, elle est une vitrine de la transformation séculaire en Chine. Il y a plus de cent ans, c'était à Shanghaï que le PCC a pris le départ. Depuis un siècle, cette ville a été témoin non seulement des vicissitudes qu'a traversées la nation chinoise, mais aussi et surtout des transformations profondes qui se sont opérées en Chine », commentait le ministre Qin Gang.

Avec un produit intérieur brut régional de 4,47 milliards de dollars l'an dernier et le plus grand débit de conteneurs au monde durant treize années consécutives, la ville est une fenêtre importante pour les échanges entre la Chine et le reste du monde. "D'une ville dévastée avant sa libération à un pôle plein de vitalité de nos jours, Shanghaï est aujourd'hui le plus grand centre économique de la Chine. Aussi, un centre du développement innovant et une plaque tournante mondiale du commerce et du transport aérien et maritime", a ajouté le ministre chinois des Affaires étrangères.

Pour offrir un bel aperçu de cette vitalité de Shanghaï, le forum s'est déroulé au bord du fleuve Huangpu, avec vue sur une palette d'immeubles au nombre desquels « La perle d'orient ». A ce paysage infrastructural, s'ajoute celui du défilé des bateaux, tant commerciaux que touristiques. Avec des rappels de diverses cultures et civilisations, Shanghaï est sans doute l'une des villes les plus cosmopolites de Chine, avec une ambiance nocturne très lumineuse et divertissante.

Une note de satisfaction pour le « Forum lanting 2023 »

Le président Xi Jinping a adressé une lettre de félicitations au Forum lanting sur « La modernisation à la chinoise et le monde ». Tout en exprimant la volonté de la Chine de travailler avec les autres pays pour offrir de nouvelles opportunités au développement mondial, le chef d'Etat chinois a déclaré que son pays continuera d'apporter une nouvelle dynamique à l'effort de l'humanité. Le but étant d'explorer des voies de modernisation et de meilleurs systèmes sociaux qui participent à la construction d'une communauté d'avenir partagé.

Cette année, le Forum lanting a connu plusieurs participants venant de près de quatre-vingts pays du monde. Parmi eux des dignitaires étrangers, des experts et des universitaires, des chefs d'entreprise, des envoyés diplomatiques étrangers et des représentants d'organisations internationales en Chine, ainsi que des représentants de médias internationaux. In facto, plusieurs points de vue sur la thématique de l'événement ont émergé.

« Depuis le début de sa campagne de modernisation, la Chine a été un phare d'espoir pour tous les pays en développement, rappelant que l'humanité partage un destin commun et que la prospérité mondiale dépend de la collaboration, de la coopération et de la solidarité. La modernisation chinoise est à la fois une source d'inspiration pour tous et la preuve qu'au cours de ce siècle, les nations ont des options uniques et viables pour poursuivre leur propre développement », a dit Mamadou Tangara, ministre des affaires étrangères de Gambie.

Pour Dilma Rousseff, présidente de la Nouvelle banque de développement des Brics et ancienne présidente du Brésil, « la modernisation proposée et promue par la Chine offre une nouvelle alternative. Ce qui montre qu'un nouveau monde est tout à fait nécessaire et possible. C'est crucial à une époque de fragmentation due au changement climatique, à l'intensification des conflits géopolitiques, à la perturbation des chaînes industrielles et au mouvement de déglobalisation ».

Notons que le Forum lanting 2023, c'était également des sessions d'échanges et un déjeuner avec la communauté des affaires pour des discussions approfondies sur des sujets tels que le nouveau développement de la Chine, une meilleure gouvernance mondiale, des échanges plus étroits entre les peuples et la poursuite d'une ouverture de haut niveau.