Congo-Brazzaville: Football - Les buteurs congolais du week-end en Europe

Bakambu, Bolasie, Mbokani, Bope, Mavididi... ont marqué le week-end dernier en Europe, permettant, pour certains, à leurs équipes de glaner des points en cette fin de saison sur le vieux continent qui s'approche à grands pas.

Le week-end a été assez positif pour des footballeurs congolais évoluant à l'étranger. En plus d'être des titulaires, certains ont fait trembler les filets des buts adverses dans divers championnats des pays où ils jouent. C'est notamment le cas de Cédric Bakambu, unique buteur de l'Olympiakos de Pirée, en Grèce, en dépit de la défaite par trois buts à un. Le transfuge de Marseille a réussi à égaliser à la 54e minute face à l'AEK Athènes, premier à ouvrir le score à la 7e minute de jeu. Mais le club rouge et blanc a encaissé deux autres buts à la 82e sur penalty et à la 90e minute.

L'Olympiakos est troisième au championnat avec 63 points à la 31e journée, derrière l'AEK, deuxième et le Panathinaikos, premier avec le même nombre de points, 72. Cédric Bakambu est cependant meilleur buteur du championnat avec désormais 16 buts inscrits. Un autre buteur du week-end, c'est l'expérimenté Dieumerci Mbokani Bezua, auteur d'un doublé (47e et 87e minutes) et passeur décisif à la 58e, lors de la victoire de son club, Beveren, sur Beerschot, par trois buts à zéro. C'était en 8e journée des barrages de la D2 en Belgique. Le joueur de 37 ans prolonge le plaisir du buteur en D2, étant à sa sixième titularisation consécutive, avec des statistiques de quatre buts et trois passes décisives en huit matches.

L'attaquant Isaac Mbenza (27 ans) a été, lui aussi, buteur et passeur décisif lors du match nul de 2-2 entre son club, Charleroi et Genk, en 34e journée de la D1 Belge. Il a égalisé à la 3e minute, alors que Charleroi venait de concéder l'ouverture du score à la 2e minute par Mark McKenzie. Mbenza a ensuite offert la passe décisive à Ken Nkuba pour la seconde égalisation de Charleroi, à la 51e minute, après le second but de Genk par le Tanzanien Mbwana Ali Samatta, à la 31e minute. C'est la cinquième titularisation de ce joueur qui, lors d'une récente interview dans la presse belge, a déclaré être prêt à porter le maillot des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). Isaac Mbenza a affirmé avoir parlé avec le sélectionneur Sébastien Desabre, bien avant la trêve internationale de mars dernier.

Signalons le précieux but de Stephy Mavididi à la 84e minute, offrant la victoire à Montpellier, en infériorité numérique depuis la 53e minute à la suite de l'expulsion de Savanier, face à Rennes, du gardien de but Steve Mandanda. Le match comptait pour la 32e journée de Ligue 1 française. Montpellier est 13e au classement avec 40 points, Rennes occupe la 6e position avec 53 points.

Sur penalty à la 57e minute, Jonathan Okita a permis au FC Zurich d'engranger les trois points du succès face à Saint Gallen de Chadrac Akolo, tout autant titulaire au coup d'envoi. Zurich est huitième avec 33 points, alors que Gallen est 6e avec 36 points. Après de moments durs, Yannick Bolasie fait à nouveau parler de lui en D2 en Turquie. Auteur d'un doublé lors de la victoire de son club, Rizespor, sur Genclerbirligi par cinq buts à trois, l'ancien joueur de Crystal Palace, Everton, Middlesbrough en Angleterre, d'Anderlecht en Belgique et Sporting au Portugal a déjà un total de 15 buts cette saison, ayant cinq buts dans les six dernières rencontres de Rizespor. C'est l'homme orchestre de ce club, étant le quatrième meilleur buteur congolais évoluant à l'étranger.

Notons aussi le but du défenseur central international congolais, Merveille Bope, lors de la défaite du Standard de Liège sur le terrain d'OH Louvain par deux buts à trois, en match de la 34e journée de la D1 belge. L'ancien joueur de Mazembe a égalisé pour les Mauves à la 55e minute, avant d'encaisser les autres buts à la 63e minute sur penalty et à la 67e. Son compatriote, néo-international William Balikwisha, a été titulaire au cours de cette partie. Standard est 6e avec 55 points, alors qu'OH Louvain se place à la 10e position avec 48 points. En dernière journée de la D1 Malte, Elvis Sukisa et Hamrun Spartans sont d'ores et déjà sacrés champions, finissant en beauté avec une victoire de 2-0 face à Gudja United FC. Le club a ouvert la marque à la 2e minute, son 21e but de la saison. Avec son club, Elvis Sukisa disputera le tour préliminaire de la Ligue des champions d'Europe.