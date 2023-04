Guinée: Fouta Djallon - Ces resplendissants et admirables prénoms tirés des croyances ancestrales

analyse

Aujourd'hui, notre voyage nous conduira tout droit en Moyenne Guinée. Oui, nous nous transportons dans cette belle région naturelle du nord de la Guinée, où nous partons à la découverte des prénoms traditionnels, des prénoms made in Fouta. Oui, nous parlerons de ces resplendissants et admirables prénoms tirés des croyances ancestrales dans cette zone. Allons ensemble à la découverte de ces prénoms.

Les anciens, autrefois, choisissaient en Afrique les prénoms des enfants en tenant compte des valeurs traditionnelles de leurs milieux. Plus important encore, chacun de ces prénoms est très riche d'enseignements, de messages. Il rappelle non seulement à tout moment le contexte et la circonstance dans lesquels l'enfant est venu au monde, mais également permet d'appréhender son entourage familial et social.

En plus de son hospitalité qui force l'admiration de plus d'un, cette resplendissante région de montagnes et de plateaux, est une région immensément riche culturellement. Malheureusement, nombre de ces valeurs culturelles qui faisaient de cette région un endroit resplendissant, ont presque toutes disparu aujourd'hui du fait notamment que certaines personnes pensent que tout ce qui est indigène ou africain est impropre à porter comme prénoms ou qu'il est bon à rejeter tout simplement. Il faut s'arabiser ou s'occidentaliser à tout prix.

Au Fouta, tout comme partout ailleurs en Afrique, il y a des prénoms traditionnels qui signifient ou traduisent beaucoup de choses. Ils ont parfois trait avec les jours de naissance ou expriment des voeux. Malheureusement, seuls les moins versés aujourd'hui dans ce radicalisme islamique aveugle qui est entrain d'emporter tout sur son passage en Afrique, se battent de nos jours pour la conservation de ce qui reste de l'Afrique.

Même si tu salues très bien en Poular ou en Malinké aujourd'hui, des extrémistes musulmans guinéens, du fait de la forte dose de complexe, trouveront que cela n'est pas recommandé ou qu'il n'est pas normal. Il faut impérativement saluer en Arabe, c'est-à-dire dire obligatoirement « Assalamu alaikoum » qui signifie « Que la paix soit sur vous ! ». Il faut respirer arabe, manger arabe, danser arabe....C'est ce que ces extrémistes appellent souvent être bons musulmans (rire). Ils ne font pas de différence entre l'Islam qui est une religion et la culture arabe. Même si « Assalamu alaikoum » veut dire en Poular « djan hé kissiyé émon ». Bref, si on s'étale sur ce pan du débat, on risque d'y passer la journée. Revenons donc au sujet, c'est-à-dire les prénoms foutaniens qui nous intéresse plus ici.

Savez-vous que le prénom Baïlo signifie « forgeron » ? Savez-vous que Téli veut dire le « caïlcédrat, un arbre très amer » ? Savez-vous que ce prénom Téli est souvent donné à un enfant dont la mère a perdu de suite plusieurs enfants, afin de le protéger des mauvais esprits ? Savez-vous que le prénom Gando signifie « l'instruit ou celui qui dispose le savoir » ? Savez-vous que le prénom Alarba veut dire « Mercredi » ou un enfant né le mercredi ? Savez-vous que Malado signifie qui a du « sens » ou qui est « heureux » ? Savez-vous que Kesso signifie « la nouvelle » ? Savez-vous que Kenda signifie « la poudre de soumbara » ? Savez-vous que ce prénom Kenda est donné à un enfant, au Fouta, dans l'espoir qu'il ait la même saveur ou qu'il soit affectionné de la même manière que ce condiment ? Savez-vous que Samba signifie « deuxième fils »

N'nallah, celui qui a dit un jour que la Guinée, en plus d'être un scandale géologique, est un scandale culturel, n'a aucunement eu tort de le dire.

Continuez le débat chez vous ! Pendant ce temps, moi je continue mes recherches dans cette resplendissante région de la Guinée. A très bientôt !