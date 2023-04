Tunisie: Evolution du taux de change interbancaire du dinar par rapport au dollar et à l'euro - Entre appréciation et dépréciation

La BCT précise que le dinar tunisien a fait preuve d'une bonne résilience tout au long de ces dernières années en affichant une évolution ordonnée et ce, à la faveur de la conjugaison de plusieurs facteurs.

La Banque centrale de Tunisie porte à la connaissance du public que le dinar tunisien se traite, depuis hier, lundi 24 avril 2023, sur le marché des changes interbancaire entre 3.35 et 3.36 dinars pour un euro et entre 3.05 et 3.06 dinars pour un dollar américain, contre des niveaux à la fin de l'année 2022 de 3.31 face à l'euro et de 3.11 face au dollar américain, ce qui marque une dépréciation du dinar depuis le début de l'année 2023 de 1.3% face à l'euro et une appréciation de 1.6% face au dollar américain.

La Banque centrale attire par ailleurs l'attention du public sur les tentatives de certaines parties à faire circuler sur les réseaux sociaux des informations erronées sur les taux de change du dinar et l'invite à puiser ses informations sur les cours du dinar tunisien dans les sites officiels de la Banque centrale de Tunisie et des banques locales ainsi que dans les périodiques publiés par la Banque centrale.

Elle précise aussi que le dinar tunisien a fait preuve d'une bonne résilience tout au long de ces dernières années en affichant une évolution ordonnée et ce, à la faveur de la conjugaison de plusieurs facteurs, notamment la conduite d'une politique monétaire rigoureuse qui a garanti des taux d'intérêt à des niveaux appropriés ayant permis d'assurer une cohérence raisonnable entre la dynamique de la sphère monétaire et celle de la sphère réelle, tout en ancrant les anticipations tant sur le change que sur l'inflation.