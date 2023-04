Algérie: Rebiga rend visite à nombre de moudjahidine et héros de la Guerre de libération pour s'enquérir de leur état de santé

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a rendu visite à nombre de moudjahidine et héros de la Glorieuse révolution du 1er Novembre, afin de s'enquérir de leur état de santé et leur présenter les voeux de l'Aïd El-Fitr, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Rebiga a rendu visite au moudjahid, Commandant de la wilaya IV historique et président de la fondation de la Mémoire de la même wilaya, le Colonel Youcef el Khatib, au moudjahid le Colonel Tahar Zbiri, à "la chahida vivante" Djamila Boupacha et à son mari le moudjahid Khali Ammar, ainsi qu'au moudjahid Abdelkader Kara, afin de s'enquérir de leur état de santé et leur présenter les voeux de l'Aïd El-Fitr.

Ces visites interviennent en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier aux moudjahidine et aux ayants droit, et ce en reconnaissance à leurs immenses sacrifices pour le recouvrement de la souveraineté nationale.