Afrique: Médenine - Le gouverneur au four et au moulin

Comprenant neuf délégations et trois postes frontaliers, aériens, maritimes et terrestres, Médenine est l'un des plus grands gouvernorats du pays. C'est la raison pour laquelle M. Said Ben Zayed, le gouverneur, ne connaît pas de répit pour parcourir ce grand territoire. Ses sorties sur le terrain sont presque quotidiennes dans les différentes délégations, parfois accompagné de ses subalternes et notamment le premier délégué, parfois avec des ministres ou des hauts responsables qui viennent de la capitale, comme ce furent les cas dernièrement (les ministres de Transport, de l'Agriculture, la directrice générale de la douane...).

Il a visité l'hôpital régional, le lycée pilote de Médenine, l'aéroport international de Djerba-Zarzis pour s'enquérir des préparatifs réalisés, ou en cours, pour le bon déroulement de l'accueil de nos compatriotes travaillant en Europe et des touristes. Occasion au cours de laquelle il a rencontré et promu les cadres de l'Office de l'aviation civile et des aéroports ainsi que ceux de la société régionale de transport dans les gouvernorats de Médenine, Gafsa et Sfax.

A Zarzis, il a également pris connaissance de l'état des lieux au port commercial pour accueillir les passagers sudistes dans de bonnes conditions.

Au troisième poste frontalier de Ras Jdir, accompagné de la directrice générale de la douane, il a supervisé l'avancement des travaux d'aménagement du projet mis en place pour améliorer le trafic entre les deux pays voisins.

Tout cela, sans oublier la commémoration du 67e anniversaire de nos forces de sécurité et attribuer à certains d'entre eux les promotions et les grades qu'ils ont mérités.

Pareilles activités sont à l'actif du premier responsable de la région qui, même le jour de l'aïd, partage parfois la rupture du jeûne avec ceux qui étaient à leurs postes de travail comme l'hôpital, le lycée pilote, plusieurs endroits avancés des forces de sûreté ainsi qu'à Ras Jdir...