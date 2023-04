Tunisie: La Cinémathèque Tunisienne présente «L'heure de la libération a sonné», du 25 au 29 avril 2023, en présence de Heiny Srour - «Cinéma, Femmes et Résistance»

Le film «Leila et les loups» de Heiny Srour, au style expérimental rompant avec les codes de la narration classique ou linéaire, dresse un tableau de la situation de la femme arabe et le rôle qu'elle a joué en Palestine et au Liban dans le combat pour son émancipation aussi bien nationale qu'individuelle.

«Considérée comme l'une des premières femmes cinéastes dans le monde arabe, Heiny Srour avait pratiqué un cinéma engagé et nettement ancré dans les préoccupations historiques de son époque. Un contexte qu'elle scrutait avec les yeux d'une militante de gauche et d'une féministe convaincue. Dans ce sens, les films qu'elle a réalisés, depuis le milieu des années soixante-dix du siècle dernier, étaient en résonance avec les événements qui marquèrent l'actualité politique et sociale dans le monde arabe», lit-on dans l'éditorial du nouvel événement de la Cinémathèque Tunisienne. «L'heure de la libération a sonné» (Saat El Tahrir Dakkat) renvoyant au premier long-métrage documentaire de la cinéaste féministe libanaise, réalisé en 1974.

En effet, cette dernière sera l'invitée de la cinémathèque, du 25 au 29 avril à la Cité de la culture Chedli Klibi. Au programme de l'événement qui lui est dédié : des projections d'une sélection de ses oeuvres, une rencontre avec le public et une séance de lecture autour de la Thématique : Cinéma, Femmes, Résistance.

Son long-métrage éponyme « L'heure de la libération a sonné », qui sera projeté à l'ouverture de l'événement, le mardi 25 avril et lors de sa clôture le 28 avril, à 18h30, à la salle Tahar Chériaa, est un documentaire reportage (62') sur la résistance du front FPLOGA (le Front Populaire de Libération d'Oman et du Golfe arabe), dans la zone de Dhofar où la population s'est soulevée contre la présence britannique et son protégé, l'autorité du sultan.

«L'adhésion de la cinéaste à cette cause était dictée surtout par le fait que le Front de libération défendait des valeurs et des idéaux en parfaite harmonie avec ses propres convictions : un mouvement laïc et démocratique et surtout, chose rare dans le monde arabe à cette époque, farouche partisan de l'émancipation de la femme. Pour l'intérêt de son message et sa subtile approche alternant le film d'archives et le reportage de guerre, l'opus a été sélectionné au festival de Cannes lors de sa session 1974.», nous renseigne l'éditorial rédigé avec la contribution de l'Association tunisienne pour la Promotion de la Critique Cinématographique (Atpcc).

Son second film, lit-on encore, Heiny Srour n'a pu le réaliser que dix ans plus tard, en 1984. «Leila et les loups». Un film d'autant plus important qu'il embrasse, d'un point de vue féminin, huit décennies d'événements socio- historiques (1900-1980) qui avaient façonné la société arabe et empêché l'éclosion des libertés individuelles, notamment celles de la femme.

À (re)découvrir, entre autres films, le jeudi 27 avril 2023 à 18 h 30, à la Salle Sophie El Gouli. Le même jour verra la tenue de la rencontre avec la cinéaste à 10h30 dans la même salle.

Calendrier du programme

Mardi 25 avril 2023 :

18h30 : L'heure de la libération a sonné, dir. Heiny Srour, 1974, Liban, 62'

Mercredi 26 avril 2023 à 18h30 :

The Singing Sheikh, dir. Heiny Srour, 1991, Liban, 10'

Femmes du Vietnam, dir. Heiny Srour, 1995, Liban, 52'

(Samedi 29 avril 2023 à 16h00 : 2e projection)

Jeudi 27 avril 2023 : (Salle Sophie El Gouli - Cité de la culture)

10h30 : Rencontre avec la cinéaste libanaise féministe Heiny Srour

Modération : Hajer Boujemaa

18h30 : Projection du film Leïla et les loups, dir Heiny Srour, 1984, Liban, 90'

(Samedi 29 avril 2023 à 18h30 : 2e projection)

Vendredi 28 avril 2023 :

16h30 : Lectures à la bibliothèque spécialisée "Mohamed Mahfoudh"

Thématique : Cinéma, Femmes, Résistance

Séance animée par : Rym Mouelhi & Chiraz Ben Mrad

18h30 : L'heure de la libération a sonné, dir. Heiny Srour, 1974, Liban, 62 (2e projection à la salle Tahar Chériaâ)