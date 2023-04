Algérie: Faid présente le texte de loi relatif aux règles de la comptabilité publique

ALGER — Le ministre des Finances, Laziz Faid a présenté, mardi, devant la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la nation, le texte de loi relatif aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière qui comprend de nouvelles règles pour renforcer la transparence et préserver les deniers publics.

Lors de la réunion, présidée par le président de la Commission, Noureddine Tadj et en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, le ministre a affirmé que ce texte de loi s'inscrivait "dans le cadre des orientations du Gouvernement algérien visant à être au diapason des normes internationales modernes en matière de réforme des systèmes de comptabilité publique, et poursuivre les efforts consentis par le ministère des Finances pour mettre en oeuvre le plan global de réforme de la finance publique".

M. Faid a également mis en exergue la place qu'occupe la finance publique, étant un outil essentiel d'évaluation de la performance de l'administration et de protection des deniers publics de toute forme de gaspillage ou de détournement, mais aussi "un des outils de la politique financière de l'Etat et la source principale de données nécessaires à la planification et au soutien au développement".

Le texte en question est axé autour du passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité d'exercice, selon un système comptable qui vise à organiser l'information financière et sa présentation, de manière à être au diapason des exigences des normes comptables internationales dans le secteur public.

Le ministre a affirmé dans ce contexte qu"il est désormais nécessaire de doter les gestionnaires en informations, en vue de leur exploitation comme un outil de soutien et d'amélioration de la qualité de l'opération d'élaboration des estimations et de l'évaluation continue des politiques générales, résultant de la lecture claire des comptes de l'Etat".

Passant en revue les nouveautés de ce texte, M. Faid a indiqué que le projet de loi a défini les responsabilités de l'ensemble des intervenants dans le cercle de dépenses et de recettes publiques, l'objectif étant d'assoir davantage de transparence à travers un suivi optimal de la mobilisation et de l'utilisation des deniers publics.

Le ministre a affirmé, par ailleurs, que la réforme de la comptabilité publique était parmi les principaux facteurs d'amélioration de la qualité de l'information destinée aux parlementaires et aux citoyens, une information permettant de procéder à une véritable évaluation de la situation financière du pays et des politiques publiques.