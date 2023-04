Congo-Kinshasa: Insécurité à Goma - 2 personnes tuées et 5 maisons cambriolées par des bandits

Deux personnes ont été tuées la nuit dernière dans les quartiers Himbi et Katoyi de Goma (Nord-Kivu), par des bandits armés non identifiés. Plus de cinq maisons ont été cambriolées par « Les 40 voleurs » et une personne blessée par machette.

Des sources sécuritaires affirment que des bandits armés non encore identifiés ont tiré sur deux personnes, lundi soir : une, à l'entrée Président, et l'autre, au quartier Katoyi. Selon les mêmes sources, dans le quartier Ngangi 1, plus de cinq maisons ont été cambriolées par « Les 40 voleurs ».

Une des victimes rapporte à Radio Okapi que ces hors-la-loi ont fait une incursion vers 01 heure locale dans son habitation. Tous les biens de la maison ont été emportés.

Les malfaiteurs ont même tenté de violer sa femme avant de se volatiliser dans la nature, après le lancement de l'alerte par les victimes.

Selon cette source, ces jeunes voleurs parlent lingala et sont munis d'une arme à feu, de machettes, et autres armes blanches.

Dans un tweet, le député Lumbu Lumbu, élu de Goma, demande l'implication du gouverneur militaire afin de voir comment mettre fin à ce cette insécurité grandissante dans la ville.

Contacté par Radio Okapi, le lieutenant-colonel Njike Ksiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, confirme cette montée de la criminalité à Goma. Il assure que tout est mis en oeuvre au niveau de la hiérarchie militaire pour éradiquer ce phénomène 40 voleurs, qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville.