Ile Maurice: Ce week-end - Et de dix pour le Food Festival de La Croisette

Il y aura foule sur l'esplanade de La Croisette ce weekend où se tiendra le dixième Food Festival. Venez déguster des plats locaux et découvrir des mets internationaux aux mille saveurs. Ainsi, le vendredi 28 avril, le festival commencera à partir de 17 heures et prendra fin vers les 22 heures tandis que le samedi 29 avril, il s'ouvrira à partir de midi et s'étendra jusqu'à 22 heures. Ce Food Festival du centre commercial à Grand-Baie, qui avait connu une interruption en raison du Covid-19, a repris l'année dernière et a attiré plus de 20 000 visiteurs.

Saoud Deelawar, Manager du centre de La Croisette, annonce que «cette année, 25 stands seront installés sur l'esplanade». Des enseignes comme Banditos et Golden Sweets seront présentes pour la première fois. «Lors de mes différents voyages, j'ai eu l'occasion de découvrir et d'apprécier la cuisine mexicaine et je me suis dit pourquoi ne pas la rapporter à Maurice. J'ai lancé Banditos, en janvier, à Beau-Bassin et lors du festival ce week-end, on proposera au public des tacos, nachos ou encore du pop-corn chicken», explique Heinsley Han Mui de Banditos, qui espère se faire davantage connaître. Vikash Bhujun, de Golden Sweets, invite le public à déguster des saveurs oubliées, notamment «le sev avec des sauces de tamarin, de menthe et avec du pima mazavarou», de même que «des gâteaux sucrés et d'autres préparations de notre patrimoine culinaire». Quant à Nanda Pariadhaven, après sa participation au festival en 2022, il est heureux de pouvoir promouvoir son savoir-faire local, notamment son réputé halim, lors de cette dixième édition.

Ce festival est aussi ouvert aux restaurateurs opérant hors du réseau du centre commercial. Un tiers des participants ne sont pas basés à La Croisette. Quant aux locataires du complexe commercial, chacun présentera deux plats qui ne figurent pas sur leur menu. «Nous avons veillé à ce que ce rendez-vous demeure accessible au plus grand nombre. Ainsi, le prix pour se restaurer sur chaque stand ne dépassera pas Rs 200», précise Saoud Deelawar.

Des jeux et des animations seront aussi au programme. Un DJ s'occupera de l'animation musicale. Grâce à des jeux, le public pourra remporter des vouchers.

«Ce concept de Food Festival, indique Sonal Cheekhooree, sociologue-anthropologue, qui accompagne les entreprises locales dans le développement de leurs activités, est en pleine expansion à l'étranger et à Maurice. Cet évènement permet aux restaurateurs de se faire connaître et de démontrer leur savoir-faire et leur créativité culinaires.»