Ile Maurice: Épicerie - Floréal se garnit de La Corbeille

Après Labourdonnais et Gros-Bois, c'est à Nouvelle Usine, Mangalkhan, ancienne usine de Floréal Knitwear reconvertie en espace bureaux et commerces, que La Corbeille, épicerie fine du groupe DDL (Domaine de Labourdonnais Ltée), a décidé de prendre ses nouveaux quartiers. La Corbeille se rapproche encore plus de ses clients fidèles, qui autrefois se déplaçaient à Labourdonnais, dans le nord de l'île, pour y faire leurs courses.

Plus qu'une épicerie fine, La Corbeille propose un large éventail de produits alimentaires, cosmétiques, d'hygiène et de nettoyage... mais aussi, et surtout, des produits locaux. Il y en a pour tous les goûts. Les clients peuvent y trouver la gamme de produits de la marque Les Vergers de Labourdonnais tels que des jus, des pâtes de fruit, des confitures et du rhum de La Distillerie de Labourdonnais - de même que des produits importés, ou encore des produits bio, végan, organiques, ainsi que des viennoiseries et des douceurs d'antan. La Corbeille propose également des fruits et des légumes, et s'assure de la qualité et de la fraîcheur de tous les produits commercialisés.

Connue pour l'authenticité et la qualité de ses produits, La Corbeille fait également la part belle aux artisans et aux producteurs locaux. «Nous sélectionnons nos produits en fonction des besoins de chaque type de clientèle. Les besoins diffèrent selon les villes où nos succursales sont situées. Nous offrons des produits exclusifs et authentiques, ainsi qu'une gamme de produits de consommation courante pour répondre aux attentes de nos clients», explique Aurélie de Guardia, manager de La Corbeille, à Gros-Bois et à Nouvelle Usine. Et d'ajouter que La Corbeille a été attirée par le concept de Nouvelle Usine, qui allie bureaux et commerces, à quelques mètres de la station de métro.

Les débuts de La Corbeille remontent à une cinquantaine d'années. Au départ, c'était une épicerie éphémère qui proposait les fruits et les légumes des vergers et du potager du Domaine de Labourdonnais. Le groupe DDL a par la suite étoffé son offre, au fil des années, en proposant des produits divers et variés aux usagers du domaine. La Corbeille est aujourd'hui présente dans différents endroits de l'île, notamment au Domaine de Labourdonnais, à Gros-Bois (depuis 2021) et désormais à Nouvelle Usine.