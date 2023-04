Gabon: Caravane de sensibilisation citoyenne dans les PK 6 et 11 par l'ICOD

Le mouvement de mobilisation citoyenne Intelligence Collective pour la Démocratie participative et le Développement durable "ICOD" a effectué sa sortie ce dimanche dernier à Libreville, précisément dans les PK6 et 11.

L'objectif visé par ledit mouvement est de sensibiliser sur l'éducation civique, citoyenne et bien d'autres valeurs républicaines. Cette plate-forme inclusive, initiée par la Présidente de l'ONG Malachie, Pépécy Ogouliguendé, regroupe tous les citoyens qui ambitionnent apporter du leur, contribuer à donner une plus-value à la démocratie et au développement du Gabon.

L'an 2023 est une année électorale pour le Gabon. Les partis politiques cogitent déjà sur leurs stratégies de compagne. Certains candidats à la présidentielle, aux législatives et aux locales, sont déjà pour la plupart, en opération de séduction auprès de leurs électeurs.

A coté de ces formations politiques en lice pour la conquête des pouvoirs, il y a des mouvements qui naissent pour apporter du leur pour qu'il y ait des élections apaisées. C'est le cas de la plate forme d'Intelligence Collective pour la Démocratie participative et le Développement durable "ICOD".

Selon Pépécy Ogouliguendé, Présidente de ce mouvement de mobilisation citoyenne, l'ICOD vise entre autre à : " sensibiliser sur l'éducation civique, la citoyenneté, la démocratie participative, les processus électoraux inclusifs". Aussi, ajoutera t-elle que cette plate forme s'investit à " lutter contre l' abstention inquiétante et participé à accroître le nombre de candidatures des Femmes, des Jeunes, des personnes vivant avec un handicap et les peuples autochtones aux élections générales de 2023". Il s'agit notamment de l'élection présidentielle, des législatives et des locales.

Ces campagnes de sensibilisations qui ont commencé le dimanche dernier dans les PK 6 et 13 de la capitale gabonaise, nous explique Pépécy Ogouliguendé, visent à réconcilier et restaurer la confiance entre les gouvernants, les institutions et les citoyens, promouvoir l'économie sociale et solidaire. Aussi, permettent-elles, ces compagnes, de tisser des liens dynamiques entre les différents acteurs du développement durable.

Cette caravane de sensibilisation a également été l'occasion pour cette plate forme de rappeler à des fins utiles et de promouvoir la Loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l'État".

Il faut noter que la Présidente du Mouvement ICOD qui fédère près d'un millier d'associations dans le Gabon, compte mener à bien sa campagne de sensibilisation à l'intérieur du pays.