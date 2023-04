Cameroun: Yvette Nkam - « Des populations de la région du sud vivent des souffrances internes »

interview

La présidente de l'association éducation et soutien psychosocial des personnes émotionnellement en détresse (ASESPSY) fixe le cap de l'organisation après la tenue de l'assemblée générale en début du mois courant.

Vous avez tenu le 1er avril dernier à Ebolowa, la 2ème Assemblée Générale d'ASESPSY. Pouvez- vous nous décliner les faits marquants de ces assises ?

Effectivement, nous avons tenu la deuxième Assemblée Générale d'ASESPSY juste après l'obtention le 7 février 2023, des documents administratifs signés par les autorités compétentes de la région du Sud donnant ainsi un statut légal à notre association. Lesdits documents, en l'occurrence le récépissé de déclaration de l'association en relation avec la loi de 1990 sur la liberté d'association, nous permettant de fonctionner dès lors en toute légitimité.

Les faits marquants de ces assises ont été ponctués par un ordre du jour articulé autour de certains points parmi lesquels : la bénédiction des statuts légalisés ; le lancement effectif des activités d'ASSPSY qui a longtemps oeuvré dans le virtuel, à travers l'élaboration du plan d'action pour l'année 2023, la causerie éducative sur le thème : Réhabilitation Psychosociale et Autonomisation des Enfants à Besoins Spécifiques. Cas des enfants du Centre de réhabilitation des enfants handicapés moteurs et auditifs (CREHMA) ; enfin la remise des dons dans cette structure sociale d'encadrement.

C'est dans quel contexte votre association a été créée ? Elle a vocation à résoudre quels types de problèmes ?

Au regard des difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux parents aujourd'hui dans l'éducation de leurs enfants et des déviances et dérives que l'on observe actuellement dans nos familles, dans nos établissements scolaires primaires et secondaires et même dans la société toute entière et via les réseaux sociaux. Il a été créé le 20 août 2020 dans un forum WhatsApp une sorte de cabinet virtuel à l'initiative de son membre fondateur avec un groupe d'amis et personnes ressources venant de tous les coins du monde et se recrutant dans plusieurs corps de métiers (Enseignant, Pédagogues, Psychologues, Médecins, Conseillers d'animation, Psychiatres, Infirmiers, Assistants sociaux et étudiants).

Le but étant de pallier ces nombreuses déviances et dérives observées dans nos familles et la société en générale. Ceci à travers des échanges et partages fructueux sur des thèmes d'intérêt général ayant trait à l'éducation des parents au rôle de parents et le soutien psychosocial des personnes émotionnellement en détresse et la prise en charge des troubles post traumatiques. Par la suite à la demande de la majorité de ses membres ce projet a migré vers la concrétisation physique d'ASESPSY qui a obtenu sa légalisation le 07/02/2023.

Quels sont les ressources humaines et matérielles que vous disposez pour y parvenir ?

Comme, je l'ai mentionné plus haut et je le réitère ASESPSY est une Association apolitique et à but non lucratif dont le siège social est basé à Ebolowa et qui sur le plan des ressources humaines sans faire trop de publicité bénéficie des personnes ressources venant de tous les coins du monde et se recrutant dans plusieurs corps de métiers. Sur le plan matériel, les ressources matérielles d'ASESPSY proviennent du droit d'adhésion et des cotisations de ses membres. Cependant le soutien des partenaires serait également le bienvenu et d'un grand apport.

De plus en plus le monde parle des personnes émotionnellement fragiles. Le Cameroun n'en est pas du reste. Quel est l'état des lieux dans la région du Sud ?

C'est un phénomène social planétaire, qui a trait à la condition humaine. Il n'épargne aucun continent ni aucun pays et encore moins aucune région. La région du SUD n'est pas en reste. On enregistre aussi dans cette région un grand nombre de personnes émotionnellement fragiles pour des raisons multiples. Les gens ont des problèmes, trop de problèmes qui se transforment très souvent en difficultés et qui nécessitent une relation d'aide.

Autrement dit, les personnes du SUD aussi vivent des souffrances internes, des traumatismes liés aux nombreuses frustrations, en autres : la cherté de la vie, les maladies chroniques, les accidents, les divorces, le chômage, la pauvreté, la famine, les handicaps, la perte d'un être chers, l'abandon, le rejet, la stigmatisation, la crise identitaire, le souci d'appartenance, le stress, l'angoisse, la dépression et voir même des cas de suicide pour ne citer que ceux-là.

Quelle est la démarche que votre association entreprend pour être en contact avec des associations du même domaine d'intervention aussi bien au niveau national qu'international ?

L'association ASESPSY met en oeuvre les moyens d'action suivants : la multiplication des Communications pour se faire connaitre à travers ses différentes actions et le travail de ses chargés de communication dans les réseaux sociaux, les médias classiques et autres, mais aussi va à la rencontre des autres associations qui oeuvrent dans le même domaine, car le monde est devenu un village planétaire à cause l'avancée technologique et numérique.

Le but étant de captiver l'attention d'un grand public et d'autres associations au niveau national et international. ASESPSY met un point d'honneur sur la publication des échanges autour des thèmes d'intérêt général par le biais de la digitalisation. À travers ses différents fora (WhatsApp, Facebook,) bientôt Instagram et Google où elle pourra publier ses actions sur le terrain à travers la conception des brochures. Bien évidemment vulgariser son plan d'action dans les médias ; solliciter des éventuels partenariats avec des associations nationales et internationales qui oeuvrent pour la même cause.

L'on ne cesse de parler de vos dons remis en marge de la 2e assemblée générale. Peut-on savoir à qui ces dons ont été orientés et quel en était la nature de ceux-ci ?

En prélude à la célébration de semaine internationale de l'enfant autiste au Cameroun qui s'est tenue du 1er au 7 avril 2023, nous avons choisi de mettre un sourire sur les visages des enfants du CREHMA d'Ebolowa. Nous leur avons apporté à cette occasion le strict minimum, entre autres des denrées alimentaires et les produits de première nécessité, à la limite de nos moyens.