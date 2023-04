Afrique / Cap-Vert - Les capverdiens commencent le voyage pour célébrer 500 ans d'évangélisation sur l'île de Santiago

Praia — Un État au milieu de l'océan Atlantique, un pont qui semble conçu pour relier l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Le Cap-Vert est un archipel composé de dix îles volcaniques (dont une seule est inhabitée) situées à environ 500 kilomètres des côtes sénégalaises. Comme tous les pays lusophones du continent (Mozambique, Angola, Guinée Bissau et les îles de Sao Tomé et Principe), il a accédé à l'indépendance en 1975, plusieurs années après la plupart des autres États africains.

Depuis lors, il jouit d'une relative stabilité politique. Mais en raison de la rareté des ressources et des problèmes environnementaux, principalement liés au réchauffement climatique, il reste un pays caractérisé par la pauvreté et compte actuellement plus de population à l'extérieur qu'à l'intérieur de ses frontières.

"Selon le dernier recensement, explique à l'Agence Fides le Père Antonio Ferreira, président de la Commission nationale pour le 500e anniversaire de l'évangélisation de Santiago, le Cap-Vert compte environ 500.000 habitants, dont la majorité est jeune ou très jeune (plus de 75%, ndlr).

Le problème est que nous n'avons pas de ressources naturelles. Les deux seules sources de revenus sont le tourisme et les envois de fonds des émigrés. Les petites entreprises et industries locales ne représentent qu'une infime partie du marché du travail".

Le principal problème qui affecte la vie quotidienne de tous est le manque chronique d'eau dû à la rareté des pluies, ce qui a pour effet d'augmenter l'émigration. "Il y a un grand effort de la part du gouvernement pour garantir à toutes les îles, même les plus éloignées, les services de base", reconnaît le père Ferreira.

Toutes les îles disposent d'écoles, au moins jusqu'au niveau secondaire, et l'enseignement est totalement gratuit grâce à un effort important du gouvernement. "De temps en temps, surtout dans la capitale Praia ou dans les grandes îles, ajoute-t-il, il y a des tensions à cause des problèmes sociaux ou du chômage. Mais dans l'ensemble, la situation est paisible, et dans les petites îles, c'est le calme absolu".

Les sécheresses récurrentes et la rareté des pluies posent régulièrement un problème à l'économie de l'archipel qui, bien que contribuant peu au réchauffement climatique, en paie lourdement le prix. Nous sommes des îles dans l'Atlantique, explique le père Ferreira, et nous souffrons de dépendance énergétique parce que nous n'avons pas de ressources, tout est importé ici, et le manque de pluie et d'eau est un énorme problème pour nous.

Actuellement, le gouvernement travaille sur un projet visant à tirer parti de la ressource la plus abondante dont nous disposons, à savoir l'eau de mer. La désalinisation de l'eau de mer et l'arborisation du pays sont actuellement les pistes que le gouvernement, soutenu par les Nations unies et la coopération internationale, poursuit, mais nous ressentons très fortement le problème de la température toujours excessivement élevée".

Peu après l'indépendance, un flux vers l'extérieur s'est amorcé, qui ne s'est jamais arrêté, et il y a aujourd'hui plus de Capverdiens à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'archipel. Un flux qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Les gens, rapporte le prêtre, continuent d'émigrer du Cap-Vert vers tous les coins du monde. Mais pour tous ceux qui partent, le lien avec la patrie reste très fort et ils se sentent obligés de contribuer au bien-être de leur foyer.

Pendant la pandémie, l'aide de la diaspora a été essentielle et, dans l'ensemble, les transferts de fonds ont soutenu l'économie. Cela est vécu avec fierté : nos communautés à l'étranger, généralement bien intégrées, savent qu'elles aident le pays en aidant leurs familles".

La majorité de la population (plus de 90 %) appartient à l'Église catholique, présente dans l'archipel depuis le XVe siècle. "Il y a aussi d'autres confessions, ajoute le père Ferreira, et la coexistence est très pacifique.

L'Église locale, avec ses deux évêques - le cardinal Arlindo Gomes Furtado, évêque de Santiago, et Ildo Augusto Dos Santos Lopes Fortes, évêque de Mindelo - a déjà entamé le long chemin vers la célébration du 500e anniversaire de l'évangélisation de l'île de Santiago, qui a eu lieu sous Clément VII en 1533.

"Nous vivons ce temps avec joie et nous voulons profiter de l'Année Sainte pour le Cap Vert comme une opportunité pour revoir notre parcours ecclésial, en trouvant de nouvelles façons de répondre à l'oeuvre de l'Esprit Saint.

En attendant, l'année prochaine, en 2024, les Capverdiens célébreront également le centenaire de la naissance d'Amilcar Cabral, le héros de la résistance anti-portugaise, "le protagoniste de l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, dont la mémoire est encore très vivante dans le pays".