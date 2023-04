Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Avril 2023

Côte d’Ivoire : Résilience de l’économie ivoirienne- Alassane Ouattara en parle

Le président de la République, AlassaneOuattara a point la résilience de l’économie ivoirienne face aux crises dues à la difficile conjoncture internationale et a annoncé des perspectives économiques plus rayonnantes. Dans son 3e discours sur l’état de la Nation prononcé devant les députés et sénateurs réunis, le mardi 25 avril 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le chef de l’Etat a souligné que face à l’inflation mondiale, le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour maintenir cette tendance haussière. Alassane Ouattara a prévu une croissance de 7,2 % du Pib de la Côte d'Ivoire en 2023. "Après un taux de croissance du Pib de 2% en 2020, une année où toutes les économies du monde ont plongé à cause du Covid-19, la Côte d'Ivoire a encore réussi à maintenir son expansion", a-t-il ajouté. (Source :africanews)

Sénégal : Assemblée nationale- La députée de Rewmi, Mariétou Dieng, se retire de la majorité parlementaire

Après la démission d'Idrissa Seck de la Présidence du Conseil économique social et environnemental (CESE), de ses ministres du gouvernement (ministère des Sports, ministère de l'Elevage et des Productions animales), suivie de la démission de Rewmi de Benno Bokk Yaakar, c'est au tour de l'unique député de la formation politique libérale d'annoncer son départ du groupe parlementaire de la majorité. (Source :adakar.com)

Burkina Faso : Religion- Baisse du coût du hadj de 355 mille 550Fcfa par pèlerin

Grâce à une négociation aboutie, le coût du Hadj est passé à 3 237 450 Fcfa soit une réduction de 355 550 Fcfa, annonce le ministère en charge de l’Administration. « L’augmentation des coûts des services des prestataires saoudiens a engendre la hausse du coût du hadj. La partie burkinabé, dans le souci de parvenir à un coût relativement acceptable pour ses pèlerins, a poursuivi les échanges avec la partie saoudienne. Ces pourparlers ont abouti à la baisse du coût desdites prestations. », rapporte un communiqué officiel. Par conséquent, le Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité a l’honneur de porter à la connaissance de la population en général et de la communauté islamique du Burkina Faso en particulier, que le coût du hadj 2023 est desormais fixé à trois millions deux cent trente-sept mille quatre cent cinquante (3 237 450) FCFA soit une réduction de trois cent cinquante-cinq mille cinq cent cinquante (355 550) FCFA. (Source : Aib)

Guinée : Secteur de la pêche- Une cinquantaine de pêcheurs victimes d'éruptions cutanées

Plus de 50 pêcheurs de l'État ouest-africain de Guinée ont été hospitalisés pour une affection cutanée inconnue, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement.« Nous sommes allés à la mer, nous avons jeté nos filets, nous les avons rentrés, il était environ 2 heures du matin, j'ai vu mes camarades pêcheurs, ils se grattaient, ils se plaignaient de douleurs, mais quand nous avons fini de tirer les filets, j'ai vu que certains d'entre eux avaient des taches sur le corps, ils portaient des gilets, »raconte un des pêcheurs. Un comité de scientifiques avait prélevé des échantillons d'eau de mer dans les zones suspectes, et ceux-ci étaient en cours d'analyse dans des laboratoires en Guinée et à l'étranger. (Source :africanews)

Rdc : Univers Carcéral- Des prisonniers mettent le feu à la prison centrale de Bukavu

De vives tensions ont régnées dans la matinée de mardi 25 avril 2023, dans cet établissement pénitentiaire. Des prisonniers ont mis du feu dans certains locaux de la prison centrale de Bukavu dans le Sud-Kivu. C’est la conséquence des vives tensions qui ont eu lieu mardi 25 avril 2023, dans cette maison carcérale. L’incendie a été maitrisé plus tard et la situation est sous contrôle après déploiement des forces de sécurité. C’est du moins ce qu’a affirmé le directeur de cette prison. Une information confirmée par le gouverneur de province, Theo Nguabidje Kasi. (Source : Journal de Kinshasa)

Afrique du Sud : Affaire l'Afrique du Sud ne quitte pas la Cpi- La présidence invoque une "erreur" de communication

La présidence de l'Afrique du Sud a annoncé mardi qu'elle ne quitterait pas la Cour pénale internationale (Cpi), invoquant une "erreur" de communication du parti au pouvoir, l'Anc, concernant le mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine pour crime de guerre en Ukraine. La présidence de l'Afrique du Sud a annoncé mardi qu'elle ne quitterait pas la Cour pénale internationale (Cpi), invoquant une "erreur" de communication du parti au pouvoir, l'Anc, concernant le mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine pour crime de guerre en Ukraine. Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé mardi que l'Anc avait demandé que le pays, critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine pour sa proximité avec Moscou, quitte la CPI. (Source : Euronews)

Cameroun : Insécurité- 6 soldats tués dans une explosion de mines

Une bombe artisanale a explosé hier lundi 24 avril 2023, au passage d’un véhicule de l’armée avec à son bord des éléments du 42e Bataillon d’infanterie motorisée.Selon le gouverneur de la région, Bakari Midjiyawa, six militaires camerounais ont été tués et un autre blessé lundi 24 avril dans l'explosion d'une mine dans l’Extrême-Nord du Cameroun. Région en proie à des violences liées au groupe terroriste Boko Haram.C’est l’attaque la plus meurtrière attribuée au groupe terroriste Boko Haram contre l’armée camerounaise depuis le début de cette année. Cette attaque meurtrière intervient alors que les chefs militaires du pays sont en conclave à Yaoundé pour évaluer la situation sécuritaire du pays par rapport à la fête nationale prévue le 20 mai prochain. (Source : Journal du Cameroun)

Libye : Immigration clandestine- Découverte de 34 corps de migrants

Au moins 34 corps de migrants ont été découverts depuis le naufrage mercredi d’une embarcation au large des côtes libyennes.Ce bilan prend en compte les 11 corps retrouvés lundi dans la ville de Sabratha, à l’ouest de Tripoli. Selon l’annonce faite lundi du Croissant-Rouge libyen. Mais ce décompte pourrait s’alourdir prévient une source sécuritaire, le canot pneumatique qui s’est noyé mercredi transportait en effet de migrants. Le même jour le Croissant-Rouge avait déclaré avoir trouvé 6 corps sans vie alors que dimanche, 17 autres avaient été découverts. (Source : france24)

Une sélection de Bamba Moussa