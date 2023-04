Angola: Président angolais valorise la coopération avec l'Autriche

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a apprécié, ce mardi, à Luanda, le niveau de coopération économique atteint entre l'Angola et l'Autriche, en mettant l'accent sur les investissements autrichiens réalisés dans le pays, dans les secteurs de l'énergie et de la santé.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe, dans le cadre de la visite de 48 heures en Angola du chancelier autrichien, Karl Nehammer, l'homme d'État angolais a évoqué les trois turbines fournies par une société autrichienne qui produisent actuellement 2 000 mégawatts d'énergie à la centrale hydroélectrique du barrage de Laúca, dans la province de Malanje.

En metteant en relief la coopération, João Lourenço a également évoqué les deux nouveaux hôpitaux de référence, en construction dans les municipalités de Viana et Cacuaco, à Luanda, travaux qui devraient être achevés cette année, en charge d'un consortium autrichien.

Quant à la coopération bilatérale, le Chef de l'Etat angolais défend un partenariat conjoint avec l'Autriche, où les pays et les hommes d'affaires sont gagnants.

L'exécutif angolais, a informé le Président de la République, compte sur les investissements privés de l'Autriche dans tous les domaines de l'économie nationale et est engagé à améliorer chaque jour l'environnement des affaires.

Il a déclaré que lors de la conversation privée avec le chancelier autrichien, il avait évoqué l'intérêt de l'exécutif angolais à voir l'implication du gouvernement autrichien dans le financement d'un projet de lutte contre la sécheresse dans le sud de l'Angola, qui vise à sauver des vies humaines.

A cet égard, il a expliqué qu'en ce qui concerne le programme de lutte contre la sécheresse, le chancelier Karl Nehammer s'est montré intéressé à travailler avec le secteur bancaire de son pays pour financer une partie du programme.

Coopération

Les républiques d'Angola et d'Autriche ont établi des relations politico-diplomatiques et de coopération le 14 octobre 1981.

Les relations entre les deux États, bien que timides, présentent un potentiel de croissance dans des domaines où l'Autriche possède le savoir-faire et qui intéressent l'économie angolaise, tels que la santé, l'industrie pétrolière et alimentaire, la protection de l'environnement, les énergies renouvelables, les technologies, formation professionnelle, culture et tourisme.

Le cadre de la coopération économique entre l'Angola et l'Autriche se caractérise par la disponibilité de crédits bonifiés du gouvernement autrichien, qui varient entre trois millions et sept millions d'euros, selon le projet présenté par le pays, destinés à financer des projets dans les pays les moins avancés (PMA), dans le secteur de la santé, de la protection civile, des chemins de fer, du traitement des déchets, de la gestion des eaux usées et de l'approvisionnement en eau potable.

On notera en particulier, dans les échanges bilatéraux, l'importation d'équipements pour le barrage hydroélectrique de Laúca, fournis par la société autrichienne Andritz Hydro, qui collabore avec l'Angola depuis 1953, à travers laquelle l'importation d'équipements, entre 2013 et 2016, a atteint environ 200 millions euros.

Conflit Russie-Ukraine

Quant à la situation causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Président João Lourenço a informé que les deux pays condamnent l'invasion russe de ce pays européen et préconisent un cessez-le-feu immédiat et par conséquent un dialogue entre les parties, en vue d'une paix durable.

Selon João Lourenço, la paix dans cette région profitera au développement des deux pays voisins et aussi de tout le continent européen.

"Tout doit être fait pour éviter une guerre généralisée, qui, si elle se déclenchait, serait une honte pour l'humanité", a-t-il déclaré.