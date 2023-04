Ile Maurice: Medine - Rs 2 milliards investies dans un hôpital privé dans l'Ouest

Offrir des soins de santé primaires, tout en se positionnant sur de nouvelles spécialités jusqu'ici non disponibles à Maurice. Voici la stratégie du groupe Medine pour révolutionner le secteur de la santé privé dans son fief.

Le groupe Medine se positionne dans les services de santé en investissant près de Rs 2 milliards dans un hôpital privé multidisciplinaire, doté d'équipements de pointe. Issu d'un partenariat entre le groupe Medine et SAF Healthcare Holdings Co Ltd, l'hôpital proposera des soins de santé primaires, ainsi que de nouvelles spécialités qui étaient, jusqu'à présent, inexistantes à Maurice.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe, visant à créer une proposition à valeur unique dans l'ouest de Maurice. Il s'intégrera à l'écosystème inclusif et dynamique que le groupe met en place pour favoriser le progrès de la région, conformément à sa nouvelle marque territoriale «The West».

D'une superficie de 13 500 mètres carrés, l'hôpital privé occupera un terrain de près de 5 arpents, situé à Cascavelle, à seulement quelques minutes des zones résidentielles principales de la région ouest. Une fois complété, l'établissement médical aura une capacité d'accueil de 110 lits. Ce «full-fledged» hôpital privé regroupera en un seul lieu des soins de santé de base ainsi que diverses spécialités médicales et chirurgicales - comprenant des soins exclusifs et inédits à Maurice. Les travaux devraient débuter au second semestre de cette année et s'achever d'ici la fin de l'année 2025.

«Medine vise à créer dans la région de l'Ouest un écosystème inclusif, dynamique et cohérent, avec des activités résidentielles, commerciales, éducatives, sportives et récréatives. Ce nouvel hôpital s'intégrera, donc, à la proposition de valeur unique que le groupe met en place pour le progrès de la région, notamment à travers sa marque territoriale The West, dévoilée récemment. Cette marque territoriale, qui regroupe, sous une seule bannière, tous les atouts du territoire, est le fruit d'une profonde réflexion visant à renforcer l'attractivité d'un territoire de plus en plus urbain», affirme Dhiren Ponnusamy, Chief Executive Officer (CEO) du groupe Medine.

Une fois opérationnel, cet hôpital privé bénéficiera à l'ensemble de la population et, d'emblée, aux résidents de la région ouest, en leur offrant un établissement de santé de choix à proximité immédiate. Ce nouvel hôpital privé pluridisciplinaire, ajoute le CEO, répondra aux besoins des habitants de la région en venant combler un déficit d'options en matière de soins de santé. De plus, ce projet d'établissement médical anticipe également les besoins de la zone, qui connaît une forte croissance démographique, avec de nombreux projets résidentiels, de bureaux et d'hôtels en gestation.