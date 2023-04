Tunisie: Le golf Citrus abrite ce weekend la finale du championnat de Tunisie « Jeunes& Ecoles » - Des noms à signer dans l'album d'or du golf Tunisien

Ce sera le souhait d'un ensemble de jeunes pétris de qualités et ayant dores et déjà le potentiel requis. C'est le cas de Zakaria Belhaj Hmida, Ghazi Rhimi, Marouen Hizem ou Hedi Ben Osman chez les U13, Hamed Abdallah, Ghaith Rhimi, Mehdi Ben Yousssef et Sami Ben Youssef chez les U16, ou encore Eya Ladhari, Isra Bouamor, Ibtihel Hammami ou Chirine Driss pour les juniors filles.

On vivra à partir de ce weekend, à l'heure de l'apothéose de la saison 2022-2023 de golf la finale du championnat de Tunisie Jeunes et la 2ème édition du championnat de Tunisie Ecoles filles et garçons devant se dérouler au Golf Citrus de Hammamet les samedi et dimanche 29 et 30 avril 2023.

Une saison qui a été aussi chargée que riche pour les futurs stars de demain appelées à prendre la relève dans un avenir proche avec leurs performances historiques au championnat arabe des jeunes à Hammamet en début de la saison, et des résultats satisfaisants pour une première au championnat d'Afrique Jeunes par équipes (U18) la semaine écoulée en Ouganda où la Tunisie a obtenu la 5ème place chez les filles et la 7ème chez les garçons.

Ils seront environ 70 joueurs et joueuses qui en découdront pendant deux journées durant au Golf Citrus, là où la saison a commencé le 11 septembre dernier, avec l'espoir de truster les titres dans les différentes catégories et signer leurs noms dans l'album d'or du golf tunisien.

Et si la finale du championnat de Tunisie Ecoles qui est à sa seconde édition, devra permettre de jauger la qualité du travail et les efforts entrepris par les différentes associations dans la détection, la formation et l'encadrement des jeunes, la compétition des ainés promet d'être plus intense entre des jeunes qui ont gouté à la consécration sur le plan national ou a l'échelle arabe et qui vont tout mettre en oeuvre afin de se hisser au plus haut niveau, au cours d'une occasion unique qui risque de ne pas se reproduire.

Ce sera le souhait d'un ensemble de jeunes pétris de qualités et ayant dores et déjà le potentiel requis. C'est le cas de Zakaria Belhaj Hmida, Ghazi Rhimi, Marouen Hizem ou Hedi Ben Osman chez les U13, Hamed Abdallah, Ghaith Rhimi, Mehdi Ben Yousssef et Sami Ben Youssef chez les U16, ou encore Eya Ladhari, Isra Bouamor, Ibtihel Hammami ou Chirine Driss pour les juniors filles.

Chez les juniors garçons, la lutte s'annonce encore plus serrée, plus chaude, plus palpitante et probablement avec son lot de surprises. Car avec des joueurs confirmés, qui ont fait du bon chemin et goûté aux grandes victoires hors de nos frontières à l'instar de Aziz Dardouri, Baha Boulakmine, Youssef Mansouri et Amine Belhaj Naceur, tout reste possible.