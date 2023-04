Sénégal: Abdoulaye Daouda Diallo - Un fidèle du Président Macky Sall aux commandes du Cese

Le Directeur de cabinet du Président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo, remplace Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese). Ce cadre du cercle du Président de la République succède ainsi à Idrissa Seck, leader de Rewmi, parti qui a quitté la majorité présidentielle, suite à sa déclaration de candidature à l'élection présidentielle de février 2024.

Le divorce est consommé. Le Directeur de cabinet du Président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo, remplace le patron du parti Rewmi, Idrissa Seck, à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese). En effet, la Présidence de la République a souligné, hier, dans un communiqué de presse, par décrets en date du 24 avril 2023, qu'il est mis fin aux fonctions de Idrissa Seck, Président du Cese, et que Abdoulaye Daouda Diallo est nommé Président du Cese. Cette démission vient mettre fin au compagnonnage entre Rewmi, parti de M. Seck, et la coalition présidentielle « Benno Bokk Yaakaar ». Ceci, suite à l'annonce de la candidature de l'ex-Maire de Thiès à l'élection présidentielle de février 2024 (lire par ailleurs les cause de la rupture entre Rewmi et la mouvance présidentielle).

Le successeur de M. Seck au Conseil économique, social et environnemental (Cese) ne sera pas en terrain inconnu. Abdoulaye Daouda Diallo a été Secrétaire général du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales (Craes) de 2005 à 2007, sous la présidence de Mbaye Jacques Diop. L'appellation de l'institution a évolué pour devenir Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Membre de l'Apr aux premières heures

M. Diallo est un cadre, membre de l'Alliance Pour la République (Apr) dès la création de cette formation politique. Il est considéré comme un des fidèles du Président Macky Sall dont il est très proche. D'ailleurs, jusqu'à sa nomination, hier, à la tête du Cese, il était le Directeur de Cabinet du Chef de l'État, poste très stratégique pour un homme politique. Depuis l'accession du Président Sall au pouvoir, il a toujours été aux affaires, notamment au sein du Gouvernement où il a occupé les fonctions de Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget d'avril 2012 à septembre 2013. Il est ensuite nommé Ministre de l'Intérieur de septembre 2013 à septembre 2017. L'actuel maire de Boké Dialloubé (département de Podor) a été ensuite Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement de septembre 2017 à avril 2019. Abdoulaye Daouda Diallo devient, en avril 2019, Ministre des Finances et du Budget. Il a occupé ce poste jusqu'au remaniement du 17 septembre 2022, lors duquel il a été nommé Directeur de Cabinet du Président de la République.

La cinquantaine bien sonnée, le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental est un diplômé de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), puis de l'École nationale d'administration et de magistrature (Enam actuelle Ena) de la promotion 1990 et 1992 (Division administration et finance). Il est aussi diplômé du Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires.

L'inspecteur des Impôts et des Domaines a aussi une riche carrière administrative dans plusieurs sociétés nationales sénégalaises. Il a été Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) sous le Président Abdoulaye Wade de 2001 à 2003, Secrétaire général du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales de 2005 à 2007 et Secrétaire général de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres). Dans ses fonctions exécutives à partir de 2000, il a été Directeur administratif et financier de la société nationale de transport Dakar-Dem-Dikk.