Afrique de l'Est: L'accord de paix en Éthiopie est un modèle pour les autres pays - Envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique

Redwan Hussien and Getachew K Reda (seated), representing the Ethiopian government and the Tigray Peoples’ Liberation Front, signing the Cessation of Hostilities Agreement in Pretoria.

Addis Ababa — La façon dont l'Éthiopie a mis fin à la guerre dans le nord du pays par un accord de paix est un modèle pour les autres pays, a déclaré l'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Mike Hammer.

À la suite de l'accord de paix de Pretoria, un programme de reconnaissance et d'hommage aux acteurs qui ont joué un rôle crucial dans le processus de paix s'est tenu hier à Addis-Abeba sous le thème "Assez de la guerre, soutenons le processus de paix" : "Assez de guerre, soutenons la paix !

L'envoyé spécial des États-Unis pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Mike Hammer, qui a assisté au programme, a déclaré à l'ENA qu'il félicitait le Premier ministre Abiy Ahmed et les dirigeants du Tigré pour la résolution pacifique d'un conflit très difficile par le biais du processus mené par l'Union africaine.

Les États-Unis sont très fiers d'être observateurs et de contribuer au processus de paix, a-t-il déclaré.

L'envoyé spécial a ajouté : "C'est une leçon qui montre que les négociations peuvent aboutir à des résultats positifs pour le peuple éthiopien, et bien sûr pour le peuple africain, et qu'il existe des moyens de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, et les États-Unis sont toujours prêts à être un partenaire dans ces efforts. Espérons que cette paix sera durable".

Il a salué la façon dont l'Éthiopie a mis fin à une guerre de deux ans par un accord de paix, qui constitue un exemple pour d'autres pays.

"Nous assistons actuellement à une grave crise chez votre voisin, le Soudan. J'espère que deux dirigeants soudanais, les généraux [Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo], comprendront que la guerre n'a d'autre but que de détruire la vie d'innocents", a déclaré M. Hammer.

Si les Éthiopiens sont capables de s'unir après deux ans de conflit, d'autres devraient pouvoir en faire autant, a-t-il insisté.

L'envoyé spécial a également déclaré : "La solution n'est pas de se battre. Il faut faire taire les armes. La communauté internationale, les États-Unis, sont impliqués et prêts à soutenir ces efforts, à travailler avec l'Union africaine et avec d'autres institutions africaines telles que l'IGAD pour promouvoir la paix".

Il est absurde de tuer des innocents. Il faut protéger les civils, respecter le droit humanitaire international et veiller à ce que ceux qui violent les droits de l'homme, maltraitent les femmes et tuent les enfants rendent compte de leurs actes.

"J'espère que la leçon que nous pouvons tirer de l'expérience éthiopienne est que le dialogue peut apporter la paix. Ensemble, les États-Unis travaillent avec des partenaires après cet effort, nous avons montré ce qui est possible, et ce n'est pas encore fini. Il reste beaucoup à faire, mais nous pouvons compter sur les efforts que nous pouvons déployer ensemble pour instaurer la paix", a-t-il ajouté.

Nous pouvons montrer que la paix est possible et donner de l'espoir aux gens, mais il faut du courage pour prendre les décisions qui apportent la paix, a souligné l'ambassadeur Hammer.

L'envoyé spécial a également noté qu'il restait un travail considérable à accomplir en ce qui concerne la mise en oeuvre intégrale de l'accord de cessation des hostilités signé à Pretoria.

Les États-Unis se sont engagés, encore et encore, à soutenir ce processus et à être un bon partenaire de l'Éthiopie dans sa quête de paix pour l'ensemble du pays et dans ses efforts pour offrir un avenir meilleur au peuple éthiopien, a-t-il souligné.

Nous sommes très engagés dans les discussions avec le gouvernement éthiopien et les autorités tigréennes sur les prochaines étapes, a déclaré l'ambassadeur Hammer, ajoutant que les efforts de reconstruction, de démobilisation, de désarmement et de réintégration sont des étapes importantes qui doivent être poursuivies.

Il a également indiqué qu'il avait rencontré le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, M. Demeke Makonnen, et qu'ils avaient parlé de certaines de ces questions, de l'importance d'aller de l'avant en matière de responsabilité et de justice transitionnelle.

Il y a beaucoup de travail à faire, a-t-il ajouté, mais vous pouvez compter sur les États-Unis en tant que partenaire qui soutiendra les efforts de l'Éthiopie pour s'assurer qu'il s'agit d'une paix durable.

"Nous sommes également prêts à soutenir tout autre processus de médiation impliquant d'autres régions. Nous sommes également prêts à soutenir tout autre processus de médiation impliquant d'autres régions, afin qu'il y ait à nouveau un bon sentiment de stabilité qui permette aux relations entre les États-Unis et l'Éthiopie de prospérer", a-t-il ajouté.