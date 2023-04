Angola: Le général Massano défend la coopération pour atténuer les menaces

Luanda — Le chef du Service de renseignement et Sécurité militaire, le général João Pereira Massano, a estimé aujourd'hui, mardi, essentiel le renforcement de la coopération avec les États-Unis d'Amérique (USA) et d'autres nations africaines pour prévenir et atténuer les conflits et faire face aux menaces transnationales.

Le général João Pereira Massano a fait cette déclaration lors de l'ouverture d'une conférence des directeurs du renseignement militaire des pays africains tenue sous l'égide du Commandement des États-Unis d'Amérique pour l'Afrique (AFRICOM).

Il a considéré la tenue de la conférence comme une occasion supplémentaire pour les mécanismes régionaux et sous-régionaux existants d'explorer les multiples ressources techniques et technologiques pour le partage d'informations critiques en matière de défense.

Il a évoqué la nécessité de déterminer des mécanismes de partenariat et des solutions innovantes pour faire face et surmonter les multiples défis et d'intelligence partagée et aider à renforcer la capacité à surmonter les multiples défis auxquels le continent africain est confronté.

Le chef du Service de renseignement et Sécurité militaire a déclaré que les services de renseignement ont la responsabilité d'aider à la planification des décisions des directions politiques dans la défense des intérêts supérieurs des Etats respectifs.

Il a souligné que les guerres et le changement climatique figuraient en tête des priorités des gouvernements, des organisations internationales, régionales et sous-régionales car ils compromettent la sécurité, la stabilité et la souveraineté des États.

Selon lui, la situation sécuritaire en Afrique est décrite par la convergence des menaces internationales et de l'instabilité, allant des conflits directs et indirects et de la rivalité entre les superpuissances.

Le général João Pereira Massano a également souligné le fait que les grandes puissances abandonnent les mécanismes multilatéraux pour des mécanismes unilatéraux lorsque leurs intérêts nationaux sont menacés, ce qui compromet grandement la stabilité internationale.

Il a mentionné que le conflit prolongé entre la Russie et l'Ukraine, qui a causé des multiples impacts sur l'économie mondiale, en particulier sur les économies émergentes, les oblige à modifier leurs plans de développement nationaux.

De même, parmi les contraintes existantes, il a évoqué les changements anticonstitutionnels de gouvernements légitimement institués, la résurgence de nouveaux conflits au Soudan, le terrorisme, le radicalisme religieux et les conflits tribaux.

Il a souligné que des résultats positifs étaient obtenus face à la menace terroriste dans la région de Cabo Delgado, au Mozambique. Par ailleurs, il a salué les acquis de la République démocratique du Congo (RDC), à travers des efforts diplomatiques visant à arrêter les menaces des groupes armés qui exploitent les ressources naturelles, légitimement revendiquées par les autorités de Kinshasa.

De son côté, la sous-directrice du renseignement de l'AFRICOM, le brigadier-général Rose Keravuori, a défendu le renforcement de la coopération entre les services de renseignement pour mieux faire face aux menaces mondiales.

Elle a déclaré que la lutte contre l'extrémisme nécessitait de concilier diplomatie et force militaire, la coopération pour atteindre les objectifs souhaités

Le brigadier-général Rose Keravuori a déclaré qu'il était nécessaire de créer davantage de coalitions pour faire face aux mécanismes de financement illicites.

Elle a promis de continuer à plaider pour une relation de coopération plus forte entre l'Angola et les États-Unis et entre les services de renseignement des deux pays.

Selon Rose Keravuori, les États-Unis soutiennent la place de l'Afrique en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et du G20 et ont encouragé la promotion d'un esprit de coopération entre les pays africains.

Le Commandement des États-Unis d'Amérique (US) pour l'Afrique (AFRICOM), créé par le ministère de la Défense en 2007 et opérationnel depuis 2008, coordonne les activités militaires et de sécurité américaines sur le continent africain.