Afrique: Zlécaf - Les économistes invités à s'approprier le nouvel outil

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s'est saisi, le 25 avril à Brazzaville, à l'occasion de l'ouverture de sa cinquième session ordinaire, de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf) pour inciter les économistes, responsables du secteur privé et ceux de la société civile à s'approprier ce nouvel outil.

Les spécialistes et analystes vont exposer, au cours de cette cinquième session, sur leurs préoccupations et formuler des avis qui seront adressés au président de la République, au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que plusieurs thèmes ont été retenus pour rendre ces échanges interactifs, notamment « La Zlécaf: une opportunité pour le développement économique, social et environnemental du Congo », « Les banques et la Zlécaf: rôle du secteur dans le processus de mutation en cours », « Comment rendre les entreprises privées compétitives : le rôle de l'Etat », « La Zlécaf: enjeux et perspectives de la République du Congo » et « La contribution potentielle de la Zlécaf à la croissance et au développement de l'économie congolaise ». Dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, la Zlécaf s'appuie sur les objectifs de développement durable dont l'échéance est fixée à 2030.

La leçon inaugurale prononcée par le ministre Nicéphore Fylla de Saint-Eudes a porté sur « L'industrialisation et la diversification économique dans le cadre de la Zlécaf ». Face à l'auditoire, il a insisté sur le respect de la norme, la qualité et sur la réindustrialisation du Congo.

« Si nous voulons être une force économique, il faut faire des industries industrialisantes, c'est-à-dire capables de produire de la machine-outil, un équipement mécanique destiné à exécuter un usinage, ou autre tâche répétitive, avec une précision et une puissance adaptées. Savez-vous que la houe est importée alors que notre pays est plein de fer et de cuivre? Il faut passer par la réindustrialisation et mettre en évidence les grands choix opérationnels », a indiqué le ministre Nicéphore Fylla de Saint-Eudes.

La présidente du CESE, Emilienne Raoul, a pour sa part demandé aux participants de « réfléchir aux moyens de tirer parti des interventions des partenaires techniques et financiers pour soutenir les efforts d'industrialisation et de renforcement des capacités commerciales. Et de présenter les capacités d'innovation des jeunes entrepreneurs congolais ».

Signalons que le Congo a signé et ratifié l'accord portant création de la Zlécaf. Ainsi, une commission nationale de suivi et évaluation de la mise en oeuvre de cet accord a été mise en place par décret n° 2019-160 du 26 juin 2019 du Premier ministre. Actuellement, une stratégie mise en oeuvre est en cours d'élaboration et vise, entre autres, à rehausser les capacités de production et d'exportation du secteur du pays, et à intensifier le commerce intra-africain.