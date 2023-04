Congo-Brazzaville: Leadership et entrepreneuriat - Le Rotary club Pointe-Noire encourage les jeunes

Les Rotary club Pointe-Noire Doyen et Ndji-Ndji ont récemment lancé les Young leadership awards (Ryla), des programmes de formation mis en place par le Rotary club international destinés aux jeunes de 18 à 30 ans.

Ce lancement a été marqué par une journée de formation, de sensibilisation et d'échange sur l'entrepreneuriat, le leadership et la recherche de l'emploi, des notions importantes pour l'insertion professionnelle des jeunes et le renforcement des compétences ainsi que des aptitudes professionnelles.

Organisés par les Rotariens le plus souvent sous forme de séminaires, de camps ou d'ateliers sur des sujets variés, le Ryla a été repris par Pierre Havyarimana, gouverneur de l'année 2022-2023 du district 9150 (dont Pointe-Noire fait partie), au titre de son mandat. Pour leur premier séminaire Ryla de formation, de sensibilisation et d'échange, organisé le 15 avril dernier à l'hôtel Elaïs, les Rotary club Pointe-Noire Doyen et Ndji-Ndji ont choisi des thématiques portant sur l'entrepreneuriat, le leadership et la recherche de l'emploi.

L'activité placée sous la houlette de l'ancien gouverneur du district 9150, Jeremy Mouyokani, représentant l'actuel gouverneur dudit district, et coordonnée par l'adjoint du gouverneur (ADG), Serge Bouiti Viaudo, a réuni 115 jeunes, en particulier des élèves et étudiants des écoles de la place, âgés de 18 à 30 ans qui ont été accueillis par Frédéric Breyton, président du Rotary club Pointe-Noire Doyen. La formation a été animée par plusieurs intervenants dont Jeremy Mouyokani et Katia Mouthauld Tatu, conférencière.

Ceux-ci ont, tour à tour, développé trois thématiques, à savoir le leadership (rapport entre pouvoir, influence et leadership, les différents types de leadership dont le leadership féminin) ; entreprendre ou rechercher un emploi (créer une entreprise et réussir son développement, rechercher un emploi et réussir son insertion professionnelle) ; entreprendre au Congo (les secteurs dans lesquels les jeunes peuvent entreprendre, présentation de l'étude sectorielle : Chambre de commerce de Pointe-Noire). Les intervenants se sont aussi servis des témoignages sur leur expérience professionnelle et associative pour éclairer la lanterne des participants. Au cours des échanges interactifs qui ont succédé aux exposés des questions sur les secteurs formel et informel ont aussi été développées.

Comme l'a indiqué Jeremy Mouyokani, le Rotary club international, qui accorde une place très importante au leadership, a créé le Ryla, organisé sous le format d'un séminaire, une expérience intense, pour permettre aux jeunes de développer leurs aptitudes au leadership tout en s'amusant et se faisant des amis. Félicitant les Rotariens de Pointe-Noire pour avoir oeuvré à la faveur de ce premier Ryla organisé dans cette ville, l'ancien gouverneur du district 9150 s'est réjoui de son contenu riche.

Par ailleurs, il a souligné le fait que cette formation est une opportunité offerte aux participants «de rencontrer, discuter, échanger avec d'autres jeunes, femmes et hommes issus de divers horizons» et de pouvoir «progressivement développer les capacités de recherche d'emploi, d'entreprendre et d'être des femmes et des hommes capables d'être écoutés et suivis dans leurs environnements respectifs.

Le premier Ryla de Pointe-Noire s'est achevé par un concours de pitch qui a permis à trois volontaires de remporter des prix. Cela, après avoir exposé en quelques minutes sur l'essentiel de ce qu'ils ont retenu de la formation et de leur devenir.

