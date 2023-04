Congo-Kinshasa: Eglise kimbanguiste - Le chef spirituel reçu par le président Félix Tshisekedi

Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, le 26 avril à la Cité de l'Union africaine, Simon Kimbangu Kiangani, venu le remercier pour avoir reconnu la lutte de son grand-père en signant l'ordonnance qui fait de la date du 6 avril « la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine ».

Le chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, à en croire la cellule de communication de la présidence de la République, est venu remercier le président de la République pour avoir reconnu la lutte de Simon Kimbangu lors des indépendances du Congo et de l'Afrique noire, et décrété la date du 6 avril comme journée fériée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo (RDC).

Il s'est dit très honoré et comblé de joie par cette décision du chef de l'Etat qui a été illuminé par le Saint-Esprit. Une occasion pour lui de lancer un message à tous les Kimbanguistes en RDC et à travers le monde de prier en faveur du chef de l'État congolais et à le soutenir dans ses actions.

Rappelons qu'en avril 2021, à l'occasion du centenaire de l'Église kimbanguiste, le président Tshisekedi avait promis, à Nkamba, de faire de la date du 6 avril de chaque année une journée fériée et payée dans tout le pays. Une ordonnance a été signée le 3 avril pour faire de cette date « la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine ».

Cette date correspond à celle du début du ministère de Simon Kimbangu qui, en plus de la prédication d'un évangile de transformation comportementale pour entrer dans le royaume des cieux, et de libération, a accompli plusieurs miracles au nom du Christ, que le pouvoir colonial belge a cherché à étouffer. Pour mettre le jeune et illuminé Kimbangu « hors d'état de nuire », il a été condamné à mort, puis la peine a été commuée à la prison à vie. Il était envoyé en 1921 en prison dans le Katanga, où il est mort trente années plus tard, en 1951.