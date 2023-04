Congo-Kinshasa: Investissements - Appel à des mesures pour l'efficacité des réformes

Outre la garantie d'une bonne application sur le terrain, il devient impérieux de renforcer le processus d'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo.

Après avoir diligenté une étude fouillée dans les 26 provinces, l'Agence nationale de promotion des investissements (Anapi) a préconisé une série de mesures, dont le renforcement de l'incontournable dialogue public-privé.

Le secteur privé reste un partenaire indispensable pour le gouvernement central et même, plus globalement, pour l'ensemble du secteur public. C'est l'une des conclusions de l'Anapi après une grande étude publiée en ce mois d'avril sur l'effectivité de l'application des réformes initiées par les autorités du pays pour assainir l'environnement des affaires dans les 26 provinces.

Pour le cabinet Target, qui a mené les investigations sur le terrain, la tâche était bien énorme. En effet, les enquêteurs sont partis de cinq indicateurs essentiels, en l'occurrence le démarrage de l'activité économique, la fiscalité, le permis de construire, la mutation immobilière et la qualité d'administration et institution. L'objectif poursuivi par l'étude a été d'évaluer l'impact des réformes par rapport aux différents objectifs de chaque indicateur.

Disséminés à travers le pays, les enquêteurs de Target ont collecté les données entre le 20 octobre et 19 décembre 2022, essentiellement dans les capitales des 26 provinces. Par rapport aux résultats, il en ressort globalement une faiblesse dans le niveau général d'application et une nette disparité aussi bien dans l'appropriation du processus de mise en oeuvre des réformes que dans l'application de celles-ci.

A la fin, suivant les scores de chaque province sur les cinq indicateurs, il a été possible d'identifier les provinces championnes : Kinshasa, l'Équateur et la Tshopo. Dans la majorité des contraintes constatées sur le terrain, il y a le déficit de communication, la lourdeur administrative et même un peu de résistance aux réformes, notamment par le refus d'afficher les coûts et les procédures des différentes opérations.

Tirant les leçons des différentes lacunes perceptibles, l'Anapi a appelé à des mesures parmi lesquelles le renforcement du dialogue public-public et le dialogue public-privé, la poursuite des efforts d'amélioration des conditions sociales des agents publics chargés de la mise en oeuvre des réformes et la lutte contre la corruption et autres crimes économiques. Par ailleurs, la seule porte d'entrée en matière d'investissement en RDC a insisté sur la mise en place au niveau provincial d'un cadre institutionnel approprié et le renforcement des capacités des acteurs économiques pour mieux tirer profit des opportunités offertes par les réformes.