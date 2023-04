Congo-Brazzaville: Fête d'Aïd-ul Fitr - La Comaco organise des programmes humanitaires dans le Grand-Bandundu

Selon le missionnaire de la Communauté musulmane Ahmadiyya dans le Grand Bandundu, Farid Ahmed Bhatti, près de six mille personnes ont bénéficié des programmes humanitaires organisés avec l'appui de l'organisation non gouvernementale « Humanity first ».

La Comaco du Grand-Bandundu a célébré, le 22 avril, la fête d'Aïd-ul Fitr qui marque la fin du ramadan. Conformément aux enseignements du prophète Muhammad inscrits dans le Coran, cette communauté musulmane a organisé plusieurs programmes humanitaires dans tous les coins du pays. Ceci, en montrant ainsi l'esprit philanthropique tel que recommandé par le fondateur d'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Ce dernier, dans un de ses couplets écrits en langue persane, a dit : « Mon désir, mon souhait et mon objectif sont au service de l'humanité. C'est mon travail, ma foi, mon inspiration et mon chemin ».

Selon le missionnaire de la Comaco du Grand-Bandundu, Farid Ahmed Bhatti, dans le cadre de cette célébration marquant la fin du mois de carême, des produits alimentaires (huile végétale, foufou, maïs, riz, spaghetti, savon en poudre, savon de toilette, thé, sucre, boîtes de tomate, biscuits) ont été distribués dans les territoires de Mushi, Nioki, Kwamouth, Bandundu-ville et Gemena (Sud-Ubangi). Il a estimé à six mille le nombre des bénéficiaires de ces programmes qui ont été organisés par la Comaco et Humanity first.

Au nombre de ceux-ci figurent des nécessiteux, des orphelins, des vieillards et handicapés, sans distinction de race ou de religion ainsi que les réfugiés du conflit de Kwamouth et les prisonniers de la prison du Cinquantenaire de Bandundu. A en croire la source, la Comaco du Grand-Bandundu a également aidé financièrement des centaines de personnes (étudiantes, malades...)

Rendre grâce à Allah pour les bénédictions accordées

La journée a été célébrée afin de rendre grâce à Allah pour les bénédictions accordées à tous les fidèles au cours du ramadan. « Pendant cette fête, les musulmans ont, comme à l'accoutumée, assisté au service de prière de la congrégation de l'Aïd qui a lieu le matin. Ils ont porté de nouveaux vêtements, cuisiné des plats délicieux et invité amis et voisins à cette célébration », explique-t-on.

Pour les musulmans, le jeûne, qui est le troisième pilier de l'islam, n'est pas à considérer, pendant le ramadan, comme un fardeau inutile. « Il inspire la sympathie pour les affamés et les nécessiteux, et encourage les musulmans à faire un don généreux aux pauvres », assure-t-on au sein de la Comaco. C'est donc dans ce contexte que la Comaco du Grand- Bandundu a visité la prison du Cinquantenaire et remis des vivres à près de 450 prisonniers. Le directeur de cette maison carcérale, Danny Kilanga Muyumba, très ému par cette action de la Comaco, l'a remerciée et a salué ce geste de solidarité.