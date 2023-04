Ile Maurice: Parlement - Une question sur les voyages du Speaker rejetée

Elle vient du député travailliste Osman Mahomed qui voulait connaître le nombre de voyages à l'étranger du président de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer. Sauf que la question n'a pas été autorisée au Parlement, hier mardi 25 avril. Mahomed voulait interroger le Premier ministre, Pravind Jugnauth sur les voyages effectués par le Speaker.

Cependant, la greffière de l'Assemblée nationale a répondu que la question ne serait pas autorisée, son bureau citant la section 22(1)(n) du Standing Order qui stipule : «A question cannot be asked on a matter within the jurisdiction of the speaker.»

De conclure que la question était irrecevable et donc qu'elle était rejetée.