Ile Maurice: Parlement / Ambiance - Le monopole de l'intelligence, la patience et le bazar

Le speaker, qui, depuis la semaine dernière, a tempéré ses ardeurs, commence à faire rire les parlementaires. Sa fameuse phrase d'hier - «Intelligence is not the monopoly of the Chair» - a fait rire les membres de l'opposition et a fait sourire certains membres du gouvernement, dont Pravind Jugnauth. Cette phrase du speaker a été dite quand le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, lui a demandé si sa question était correcte, à la suite de l'interdiction des mots de deux poids, deux mesures, prononcés par lui. Xavier-Luc Duval, tout sourire, lui a demandé : «Why is everybody laughing at you?»

«Be patient», voilà deux mots qui ont souvent retenti au Parlement, hier. À plusieurs reprises, Xavier-Luc Duval, quand il a été interrompu par le speaker, lui a dit : «Be patient.» Sooroojdev Phokeer, constatant l'agacement de Xavier-Luc Duval, quand le Premier ministre prenait son temps pour répondre, lui a rétorqué : «Be patient!»

Le marché central a fait l'objet d'un clash entre le ministre Anwar Husnoo et Aadil Ameer Meea. Le ton est monté d'un cran entre les deux députés de la circonscription de Port-Louis-Est-Port-Louis-Maritime (n°3) quand l'élu du Mouvement militant mauricien a fait part au ministre du mécontentement des maraîchers au sujet de l'insalubrité du bazar. Le ministre, hors de lui, lui a dit : «To pli koné ki mwa ta?» Ils ont continué à échanger des remarques acerbes jusqu'à ce que le speaker intervienne auprès du ministre pour lui dire : «I am on my feet.» Et il a lancé : «Next question.»

Toussaint cherche Koonjoo-Shah

Au moment d'une question adressée à la ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, elle n'était pas à son siège. Stéphan Toussaint a alors attiré l'attention du ministre Avinash Teeluck, voisin de Koonjoo-Shah, au sujet de son absence. Le ministre a signalé à quelqu'un d'autre l'absence de la ministre. Ne voyant toujours pas la ministre, Stéphan Toussaint a alors sollicité le Deputy Chief Whip, Kenny Dhunoo, pour appeler la ministre.

Cette dernière, après avoir regagné son siège, a dû faire face à Stéphanie Anquetil qui a cité un document officiel du ministère de la Santé pour faire état de la santé de bébé S, admis à l'hôpital Sir Seewoosagur Ramgoolam de Pamplemousses. Le speaker est intervenu pour authentifier le document. Satisfait, il a alors demandé à la députée du Parti travailliste de poser sa question. Quelque peu surprise, la ministre de l'Égalité des genres a questionné le fait qu'un document soi-disant confidentiel se soit retrouvé entre les mains de la députée.

À noter que Xavier-Luc Duval est intervenu au cours de la tranche des questions adressée aux ministres pour indiquer qu'une des réponses du Premier ministre lors de sa Private Notice Question (PNQ) n'était pas correcte. Même si le speaker a tenté de l'empêcher de poursuivre son interrogation, il a quand même fait passer le message. Le Premier ministre lui a répondu : «Mo bizin checké.»

Fait marquant : le Premier ministre a mis moins d'une dizaine de minutes pour répondre à la PNQ. Richard Duval, afin de permettre à Deven Nagalingum de poser sa question au sujet de Nico le Mimi, a retiré la question concernant l'enquête sur le Wakashio, classée en deuxième position. À un moment, un agacement a été ressenti sur les bancs de l'opposition quand Farhad Aumeer a voulu poser une question concernant le trafic de drogue. Comme la réponse du Premier ministre avait été brève, Deven Nagalingum a pu l'interroger sur l'Ivoirien, mais n'a pas eu beaucoup de chance sur les questions supplémentaires.