Ile Maurice: Trafic de drogue entre la Réunion et Maurice - Felix Dilane Lapierre aurait facilité l'achat du bateau échoué

La brigade antidrogue du Nord a arrêté lundi soir à Pointe-aux-Sables un habitant de Grand-Gaube Il serait impliqué dans l'achat du bateau échoué à Anse-des-Cascades, à La Réunion.

Le sergent Hélène et ses hommes de la brigade antidrogue du Nord ont procédé à l'arrestation de Dilane Felix Lapierre, dans la soirée de lundi, sur la plage de Pointeaux-Sables. Il a été placé en détention, sous une charge provisoire de perverting the course of justice. Il a comparu en cour et la police a objecté à sa remise en liberté.

Cet habitant de Grand-Gaube serait un des maillons ayant facilité l'achat du bateau qui s'est échoué à l'Anse-des-Cascades, à Sainte-Rose, un lieu réputé pour les entrées et sorties du trafic de drogue entre les îles soeurs.

Le nouveau propriétaire, un trafiquant connu du Nord, et un habitant de Palmar, âgé d'une soixantaine d'années, sont recherchés par la police. Les enquêteurs soupçonnent que ce dernier serait un prête-nom. Selon les informations recueillies, le bateau appartiendrait à un baron connu l'ouest du pays et n'avait pas d'immatriculation.

Il y a quelques semaines, le bateau aurait bougé de l'ouest vers l'est, au vu et au su de tout le monde. Le bateau - autrefois bleu pâle - aurait été repeint partiellement en blanc.

Une certaine protection

L'habitant de l'ouest, qui jouirait d'une certaine protection, aurait dans le passé déjà fait échouer le bateau sur la plage de Palmar. La semaine dernière, le 20 avril, quelques personnes seraient venues récupérer le navire. C'est là que le petit maillon, Dylane Felix Lapierre, fiché à la police pour divers délits, est entré en jeu.

Il aurait signé le deed of sale, dans la nuit de lundi à Belle-Mare, sur les instructions d'un trafiquant de Cap-Malheureux âgé de 26 ans. Ce dernier est également connu des services de police pour divers délits. Mais il semblerait que cette signature aurait été faite pour brouiller les pistes après la découverte du bateau échoué près de Sainte-Rose.

Après que la brigade antidrogue a lancé un mandat d'arrêt contre ces deux hommes, la thèse de trafic de drogue se confirme. Tôt lundi matin, le hors-bord à double moteur a été découvert, échoué sur la plage de l'Anse-des-Cascades. Quelques heures plus tard, la gendarmerie réunionnaise devait appréhender deux Mauriciens, qui n'avaient aucun papier d'identité et ne pouvaient expliquer leur présence à l'île soeur. Ils s'étaient cachés à l'arrière d'un commerce et avaient essayé plus tôt de prendre l'autobus pour quitter la région de Sainte-Rose. Un troisième homme qui faisait partie du groupe court toujours.

Il nous revient que l'un des deux suspects arrêtés par les gendarmes réunionnais serait un certain Andy Patate, un skipper de Tamarin. Son épouse aurait signalé à la police sa disparition. Par ailleurs, la police mauricienne soupçonne que le deuxième suspect arrêté serait l'habitant de Palmar chez qui le bateau se trouvait.

Ce sont les habitants de l'Anse-des-Cascades qui ont alerté la gendarmerie de la découverte du hors-bord suspect sur les rochers, lundi matin. Les autorités réunionnaises soupçonnent que les trois hommes étaient venus récupérer un colis de zamal destiné à Maurice. Ce n'est pas la première fois que des trafics de drogue ont lieu à Sainte-Rose, point considéré comme étant le plus proche de Maurice.

En effet, en novembre 2016, il y a eu la saisie de 42,6 kg d'héroïne et l'arrestation de trois Mauriciens. L'année dernière, il y a eu aussi la saisie de 148 kg de zamal et des résines suivie de l'arrestation de huit suspects. Les recherches se poursuivent à La Réunion pour retrouver un éventuel colis et le troisième Mauricien.

Cependant, comme aucune drogue n'a été retrouvée sur les deux hommes, ils seront rapatriés à Maurice où ils seront poursuivis pour infraction à l'Immigration Act. L'enquête sera menée par l'ACP Armoogum du Central Criminal Investigation Department.