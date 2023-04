Sénégal: Nécrologie - Le professeur Malick Ndiaye rappelé à Dieu

Le monde universitaire et politique en deuil. Selon plusieurs médias, le professeur Malick Ndiaye est décédé ce mardi soir à Dakar.

La levée du corps aura lieu ce mercredi à 14 heures à la mosquée de Mermoz, suivie de son enterrement à Touba, le même jour.

Le Professeur Malick Ndiaye est sociologue, Maître de Conférences (CAMES), Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont « CONTRIBUTION SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L'AGRO-BUSINESS AU DÉVELOPPEMENT, Cas de l'Ile Maurice et du Delta du fleuve Sénégal, Malick Ndiaye Collection : Harmattan Sénégal,

Il est également très porté sur la politique où on peut citer certains de ses ouvrages comme « LA SECONDE ALTERNANCE SÉNÉGALAISE À L'ÉPREUVE DE L'IMPUNITÉ, Equations Karim Wade et Hissein Habré, CREI et CAE »; Malick Ndiaye, Collection : Cours Nouveau; et aussi SÉNÉGAL : OÙ VA LA RÉPUBLIQUE ? Approche critique, autocritique et prospective de la Seconde Alternance, Malick Ndiaye; Collection : Cours Nouveau. . Pr Ndiaye, très présent aux manifestations de l'opposition, a beaucoup écrit sur la gestion de l'Etat du Sénégal et ne s'est pas gêné à se montrer très critiques envers les régimes de Me Abdoulaye Wade et de Macky Sall, dont il a pourtant fait partie de la coalition qui le porta au pouvoir en 2012.