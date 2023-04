Algérie: La décision du Président Tebboune d'évacuer deux familles palestiniennes de Khartoum saluée

ALGER — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, M. Fayez Abu Aïta, a salué mardi la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune d'aider son pays à évacuer deux familles palestiniennes de la capitale soudanaise Khartoum, suite à la crise qui secoue le pays.

Dans une déclaration à l'APS, M. Abu Aïta a salué les positions du Président Tebboune à l'égard de l'Etat de Palestine et du peuple palestinien, affirmant qu'elles sont "honorables et suscitent respect et considération auprès de la direction palestinienne et de son peuple".

Le diplomate palestinien a fait part de sa considération "pour ce geste humanitaire de Monsieur Abdelmadjid Tebboune et pour ses positions politiques courageuses et honorables en faveur du droit palestinien et de la Palestine dans tous les fora régionaux et internationaux.