Algérie: La réception à temps des projets fera d'Annaba un pôle de transport aérien et maritime

ANNABA — Le ministre des Transports, Youcef Chorfa, a affirmé mardi à Annaba que la réception des projets du secteur dans les délais fixés fera d'Annaba un pôle d'excellence en matière de transport aérien et maritime.

Au cours d'une visite de travail dans la wilaya, le ministre a indiqué que la réception des projets de transport en cours à Annaba dans les délais et conformément aux normes en vigueur dans les domaines des transports aérien, maritime et ferroviaire fera d'Annaba "un pôle de transport aérien et maritime par excellence".

Il a également rappelé que le renforcement des flottes aérienne et maritime est une priorité du Gouvernement, assurant que des efforts intenses sont consentis dans ce sens pour soutenir et accompagner les investissements publics et privés.

Lors de l'inspection du projet du parking d'avions "E" à l'aéroport Rabah-Bitat dont la réception est prévue à la fin du 1er semestre 2023 avec cinq (5) points supplémentaires pour parquer des avions, le ministre a insisté sur l'achèvement des travaux restants pour augmenter les capacités de parking de 6 à 11 appareils dont deux (2) pour avions Airbus 330, en prévision de la saison estivale.

Il a également relevé que la réception de ce projet dans les délais et dans le respect des normes permettra de mettre en oeuvre le programme d'augmentation des vols et de diversification des destinations de et vers Annaba.

Sur le chantier de la gare maritime d'Annaba à livrer au début du 2ème semestre de cette année, M. Chorfa a préconisé de faire de cet équipement multiservices ouvert sur le tissu urbain de la ville d'Annaba un acquis pour le tourisme et l'économie de la wilaya et de toute la région Est du pays.

Après avoir suivi un exposé sur les travaux restants du projet de cette gare à architecture moderne, le ministre a affirmé la nécessité d'assurer des prestations de haute qualité aux voyageurs et d'exploiter les espaces annexes pour la destination touristique Annaba.

Le ministre a inspecté, à cette occasion, le site du téléphérique Annaba-Seraïdi à l'arrêt depuis janvier 2019, préconisant de rattraper le retard mis dans sa réparation par l'installation d'une commission de suivi et de contrôle de la cadence des travaux pour permettre de nouveau l'exploitation de cet équipement à double vocation de service et touristique.

Dans la commune d'El Bouni, M.Chorfa a suivi un exposé sur le projet de doublement et modernisation de la voie ferroviaire Ramdhane Djamel (Skikda)-Annaba et insisté sur l'importance de diversification des modes de transport et de développement du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises.