Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La start-up Gold Banana Petrus revalorise bananes et maïs locaux

Dans le secteur de l'agro-industrie, la start-up Gold Banana Petrus s'attèle à redonner de la valeur ajoutée aux bananes et aux maïs afin d'augmenter la production locale, a affirmé Gloire Nsoko, promotrice du projet, à l'issue d'un entretien avec une délégation de la Fondation Telema, conduite à Pointe-Noire par son secrétaire général, Jesse Franck Goma.

Les bananes et les maïs produits localement ont une courte durée de vie. Selon les modes de conservation naturelle, la banane peut résister une à deux semaines et le maïs jusqu'à six mois. En revanche, transformés industriellement, les deux produits restent comestibles entre six mois, un an et plus.

« Nous avons postulé à la Fondation Telema en vue de promouvoir notre entreprise et obtenir une subvention pour pouvoir développer notre capacité de production. La vision de la start-up Gold Banana Petrus est de revaloriser tous les produits locaux de l'agriculture et inonder d'abord le marché local puis le marché international », a déclaré Gloire Nsoko, émue à l'issue d'une visite des installations de sa firme par la délégation de la Fondation Telema.

La jeune entrepreneure et son équipe redonnent une seconde vie à ces aliments en les transformant en bouillie, couscous ou aliment de bétail. Un projet qui participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire et s'intègre dans les objectifs du développement durable (ODD), notamment l'ODD 2 faim « zéro » et l'ODD 12 consommation et production responsables.

Afin d'impulser leurs actions et services ainsi que de réduire l'oisiveté juvénile, la start-up Gold Banana Petrus emploie douze journaliers, deux administrateurs et cinq agents commerciaux. Mais elle peine encore à sécuriser ses approvisionnements, à acquérir un matériel de travail adéquat, à avoir un moyen de transport pour mieux assurer la distribution de ses produits, à obtenir un fonds de garantie pour le paiement de son personnel et à tisser plus de contacts avec les chefs cuisiniers.

Très impressionné par l'initiative de la start-up, le secrétaire général de la Fondation Telema, Jesse Franck Goma, a indiqué : « Seul on ne peut bien faire, ensemble on va plus loin. Fixer des objectifs et les atteindre, c'est très bien... »

Signalons que les cultures du bananier et du maïs sont répandues dans les zones tropicales de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud-Est... C'est cependant en Afrique qu'existent les plus grandes superficies. La banane et le maïs complètent le manioc, aliment de base des Congolais.