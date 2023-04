Algérie: Chanegriha préside la 16e session du Conseil d'orientation de l'Ecole supérieure de Guerre

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé mardi les travazux de la 16ème session du Conseil d'orientation de la prestigieuse Ecole supérieure de Guerre, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Conformément aux dispositions du décret présidentiel du 26 septembre 2005 portant création de l'Ecole supérieure de Guerre, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a présidé la matinée de ce mardi 25 avril 2023, les travaux de la 16ème session du Conseil d'orientation de cette prestigieuse Ecole", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, et à l'entrée de l'Ecole supérieure de Guerre, le Général d'Armée, accompagné du Commandant de la 1ère Région militaire et du Commandant de l'Ecole supérieure de Guerre, a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Président Ali Kafi, dont le siège de l'Ecole est baptisé en son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire.

A l'entame des travaux de la réunion, le Général d'Armée a prononcé une allocution, à travers laquelle il a souligné que "les guerres modernes que connait le monde d'aujourd'hui sont totalement différentes des guerres précédentes, ce qui a amené l'Armée nationale populaire à porter une attention particulière à deux aspects vitaux, à savoir la dotation en matériels modernes et la formation d'une ressource humaine qualifiée".

"Partant de ce postulat, nous étions et demeurons d'une conviction ferme que l'effort consenti dans le domaine de l'acquisition de différents types d'armements et de matériel moderne et à la pointe de la technologie ne saurait atteindre sa finalité s'il n'était pas mis entre des mains qualifiées, pouvant exploiter parfaitement ses capacités techniques et technologiques", a relevé le Général d'Armée, précisant que" c'est dans cette optique que s'inscrivent nos efforts lors des dernières années, afin de porter en permanence l'attention nécessaire à ces deux composantes interdépendantes, et de toujours veiller à ce que les personnels militaires accordent à cet aspect l'intérêt qu'il lui sied".

Le Général d'Armée a exhorté, dans ce sillage, les cadres de l'Ecole supérieure de Guerre à encourager les officiers stagiaires à enrichir en permanence leur capital de connaissance, aussi bien grâce à la lecture qu'à travers la valorisation de leurs expériences acquises sur le terrain.

"L'attention que je vous exhorte à porter, particulièrement en tant que cadres de l'Ecole Supérieure de Guerre, est de veiller à ce que les officiers stagiaires ne se contentent pas uniquement des cursus d'enseignement et de formation programmés, mais aient la ferme volonté d'enrichir leur capital de connaissances spécialisées et générales, aussi bien grâce à la lecture qu'à travers la valorisation des expériences acquises sur le terrain", a-t-il souligné.

En effet, a-t-il ajouté, "la véritable école est celle de la vie professionnelle, qui inculquera aux cadres militaires supérieurs les qualités d'intelligence et de perspicacité, lors de la manipulation des armes, du matériel et des divers types d'équipements mis à disposition, notamment ceux engagés récemment dans le corps de bataille, de manière à pouvoir s'adapter rapidement et efficacement aux nouvelles situations".

Le Général d'Armée a également insisté sur l'importance de la volonté, de la persévérance pour la réussite, et de la force d'être convaincu de la victoire chez les futurs cadres de l'Armée nationale populaire.

"Tel est le sens professionnel et patriotique pour lequel je me bats sans relâche, afin que les esprits et les coeurs de l'ensemble des personnels de l'ANP en soient imprégnés, et grâce auquel notre Armée mènera à bien ses missions constitutionnelles et avec lequel le peuple algérien sera rassuré sur son présent et son avenir, quels que soient les défis à relever ou l'ampleur des enjeux à remporter".

A l'issue, le Général d'Armée a suivi un exposé exhaustif, présenté par le Commandant de l'Ecole, portant sur le bilan des objectifs réalisés depuis la précédente session du Conseil d'orientation, ainsi que le plan prévisionnel au titre de la prochaine année 2023-2024, et ce, avant d'échanger avec les membres du Conseil au sujet des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.