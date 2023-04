Algérie: Foot/CAN (U17) - L'Algérie de retour au tournoi avec de grandes ambitions

ALGER — Quatorze années après une première participation plutôt positive à la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 17 ans (CAN U17), l'Algérie signe son grand retour à cette compétition, avec l'objectif de réaliser un bon parcours à la 14e édition prévue du 29 avril au 19 mai dans les villes d'Alger, Constantine et Annaba.

Les "verts" se préparent sereinement pour cet important rendez-vous continental de la catégorie qui rassemble à Alger, Constantine et Annaba les meilleures équipes du continent africain du moment. Trois équipes présentes à l'édition algérienne (Cameroun, Gambie et Mali) ont déjà remporté deux CAN des U17.

Il faut remonter à la 8e édition disputée en Algérie (19 mars-2 avril 2009) pour relever l'unique apparition des "Verts" dans ce tournoi lorsque l'Algérie avait raté le titre de très peu.

Organisée aux stades de Dar El Beïda et Zeralda, la compétition avait regroupé huit pays dont l'Algérie. Les "Verts" ont été versés dans le groupe A, en compagnie de la Gambie, de la Guinée, et du Cameroun, alors que le groupe B comprenait le Burkina Faso, le Malawi, le Niger, et le Zimbabwe.

En l'absence du Nigeria, tenant du titre deux ans plus tôt au Togo, l'Algérie était considérée comme l'un des favoris, en compagnie du Burkina Faso et de la Gambie, détentrice du trophée en 2005 à domicile.

Les joueurs de l'entraîneur Othmane Ibrir avaient entamé le tournoi sur les chapeaux de roues en remportant leurs deux premiers matchs du premier tour, face au Cameroun (1-0) et la Guinée (1-0), ce qui leur a permis de valider leur billet pour les demi-finales et du coup pour le Mondial de la catégorie disputé la même année au Nigeria.

La dernière présence de l'Algérie en phase finale de la Coupe du Monde U17 remontait alors à l'année 1979 au Japon où les coéquipiers de Yahi, Chaïb et autres n'ont pas particulièrement brillés.

Vainqueur à l'instar de l'Algérie des deux premiers rendez-vous face à la Guinée (1-0) et au Cameroun (2-0), la Gambie allait infliger aux coéquipiers Nadir Bendahmane leur premier revers dans le tournoi, à l'occasion du dernier match de la phase de groupes (2-0).

Une défaite qui a permis aux Gambiens de terminer leaders du groupe A avec un parcours sans faute (9 pts), devant l'Algérie (6 pts), alors que la Guinée et le Cameroun, éliminés, ont fermé la marche avec 1 point chacun.

Les "Verts" dépassés en finale

Dans le groupe B, le Burkina Faso a dicté sa loi en terminant leader avec 9 points devant le Niger (6 pts). Les petits "Etalons" ont laminé d'entrée le Zimbabwe (5-0) avant de battre le Malawi (2-0) puis le Niger (1-0). Avec huit buts inscrits au premier tour, le Burkina Faso détenait de loin la meilleure attaque devant la Gambie (5 buts).

A l'issue du premier tour, le Niger a été expulsé de la compétition pour avoir aligné un joueur âgé. Les résultats réalisés par le "Mena" ont été annulés.

L'Algérie affrontait le Burkina Faso en demi-finale disputée le 29 mars au stade de Dar El Beïda. Loin de se présenter dans la peau du favori, les jeunes algériens ont déjoué les pronostics, s'imposant avec l'art et la manière et pratiquant un football chatoyant qui a émerveillé le public de Dar El Beïda.

Les poulains du duo Ibrir-Medane ont pris les choses en main dès le début du match, en se créant moult occasions de buts, notamment durant la première demi-heure, ce qui a fini par désarçonner les Burkinabés qui ne s'attendaient pas à un tel scénario.

Gagnant les duels et pratiquant un jeu collectif, les Algériens ont réussi à trouver le chemin des filets par Bendahmane, qui a repris victorieusement un centre de la gauche de Abderrahmane Belkadi (41e).

Au coup de sifflet final, la joie était à son comble au sein de l'équipe algérienne qui a réalisé la prouesse d'éliminer le Burkina Faso, l'un des favoris en puissance pour le sacre final.

Dans l'autre demi-finale, la Gambie n'a pas fait dans la dentelle en surclassant le Malawi (4-0).

En finale, l'Algérie n'a pas pesé lourd face à la Gambie en s'inclinant logiquement (1-3). L'attaquant Bojang s'est distingué en signant un doublé.

Sur le terrain, il y avait en fait une grosse équipe gambienne, très agile, bien en jambes qui jouait bien et faisait le jeu, aidée par la taille de ses joueurs qui a provoqué la moue de nombreux experts et leur scepticisme quant à leur âge réel.

Douze (12) ans plus tard, l'équipe nationale avait réussi à arracher sa qualification pour la CAN 2021, en remportant le tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF) disputé à Alger, devant la Tunisie et la Libye.

En mars 2021, la Confédération africaine (CAF) avait annulé le tournoi en raison de la situation sanitaire dans plusieurs pays africains liée au Covid-19.

Le 29 avril prochain, l'Algérie entamera la compétition face à la modeste équipe de Somalie dans ce qui sera un long et périlleux parcours vers le sacre final, avec en ligne de mire une méritoire qualification à la coupe du monde des U17, prévue à la fin de l'année dans un pays que la FIFA n'a pas encore désigné, après le retrait de la compétition au Pérou.