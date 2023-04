Tunisie: TIA - 12 projets d'investissement déclarés d'une enveloppe de 543,5 MD durant le premier trimestre 2023

Tunis — Douze projets d'investissement ont été déclarés auprès de l'Instance Tunisienne de l'Investissement (TIA), durant le premier trimestre 2023, pour une enveloppe de 543,5 millions de dinars(MD), soit une hausse de 27% en termes d'investissement par rapport à la même période de 2022.La TIA a fait état, également, d'une hausse du nombre des postes d'emploi de 306% par rapport au premier trimestre 2022 par la création de 3179 postes d'emploi.

Les projets d'investissement déclarés couvrent 8 projets de création ( avec un coût d'investissement de 434 MD et 2416 postes d'emplois à créer) et 4 projets d'extension (avec un coût d'investissement de 109,5 MD et 763 postes d'emplois à créer).Selon une note statistique, publiée, mercredi, la TIA a expliqué que le volume des investissements générés par les opérations de création est nettement supérieur à celui des opérations d'extension, reflétant ainsi la création de nouveaux projets et des perspectives positives pour la création de nouveaux emplois.Les investissements générés par des opérations de création touchent essentiellement deux secteurs à savoir : le secteur de l'industrie (72%) et les énergies renouvelables (ER)(28%).Les projets d'investissement déclarés sont répartis sur les secteurs de l'industrie ( 8 projets d'une enveloppe globale de 344,8 MD et 2530 emplois à créer), l'agriculture (2 projets d'une enveloppe de 62 MD et 119 emplois à créer), les énergies renouvelables ( 1 projet d'une enveloppe de 120,4 MD et 10 emplois à créer) et les services (1 projet d'une enveloppe de 16,3 MD et 520 emplois à créer) .

Une analyse plus détaillée du secteur industriel montre que le secteur des Industries Mécaniques et Electriques (IME) accapare (75%) des investissements déclarés, suivi par les IMCCV (15%), le THC (10%)au niveau de la création d'emploi.Sur l'ensemble des projets déclarés, durant le premier trimestre 2023, 4 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d'investissement global de 234,2 MD permettant la création de 2380 postes d'emplois et 8 projets déclarés sous le régime autre que totalement exportateur avec un coût d'investissement de 309,3 MD permettant la création de 799 postes d'emplois.

Les 12 projets d'investissement déclarés, durant le premier trimestre 2023, couvrent 8 gouvernorats. 50% des projets déclarés sont implantés dans les zones de développement régional avec une enveloppe de 329,2 MD permettant ainsi la création de 1113 postes emplois soit (35%) du nombre total de postes d'emplois à créer.Parmi les projets d'investissement déclarés auprès de la TIA, durant les 3 premiers mois 2023, 6 projets comportent une participation étrangère pour un coût d'investissement de 378,4 MD, soit 70% des investissements déclarés et permettant, ainsi, la création de 2459 postes d'emplois.La France occupe la première place au niveau de la part des investissements de plus de 15MD et à participation étrangères, durant le 1er trimestre 2023, avec (33%).

Evolution de 67% des projets d'Intérêt National déclarés

Pour les projets d'Intérêt National (PIN) déclarés, ils ont enregistré une évolution de 67% en termes de nombre passant de 3 , au 1 er trimestre 2022, à 5 projets, au 1 er trimestre 2023. Ces projets représentent (42%) du nombre de projets déclarés jusqu'au mois de mars 2023 avec un volume d'investissement global de 354,7 MD, soit (65%) du total des investissements déclarés permettant la création de 2390 postes d'emploi soit (75%) du total des postes d'emploi.

Selon la TIA, le secteur de l'industrie accapare la part la plus importante (61%) des investissements (PIN) déclarés durant 1 er trimestre 2023 suivi par le secteur des énergies renouvelables (34%). JENA