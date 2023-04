Madagascar: Charity Concert - Un événement dévoué à des oeuvres caritatives

La Teinturerie d'Ampasinimalo ouvrira ses portes au public à travers « 2 Corns Charity Concert », ce vendredi 29 avril 2023. C'est un événement à but non lucratif, d'après l'organisateur.

Du fait que tous les fonds collectés et les donations seront offerts aux sans-abris de la capitale. Ce concert est la solution apportée face à un incident qui s'est produit au mois de février. « C'était le 24 février 2023, un homme était lynché publiquement après avoir volé 2 épis de maïs...Touché par cet incident, Joseph Fatai, un artiste, auteur, compositeur et musicien, a cherché des solutions afin d'aider ceux qui en ont besoin », nous raconte l'organisateur de l'événement. 5 groupes vont participer à ce concert.*

« Tous ces artistes sont des volontaires. I'SIDINA jouera du jazz pendant la soirée, NY JINJA animera le public à travers sa musique alliant pop indépendante et folk, et ZaotÖ, un batteur, fusionnera le rythme tropical venant du nord et de l'ouest avec la musique moderne. Avec Rado Manantsoa, le public sera ambiancé à travers le soul, blues et jazz. Joseph Fatai Band présentera de la musique de variété. Les artistes monteront sur scène un par un et peut être qu'il y aura des duos... » a souligné l'organisateur du charity concert.

Transparent

Le concert durera 5 heures, de 17h à 22h. Du coup, l'accueil des invités commencera à 17h. « Durant le concert, il y aura une mobilisation du public concernant les droits fondamentaux de l'homme » a précisé l'organisateur. « Tous les fonds collectés vont être distribués sous forme de nourriture et d'eau potable dans plusieurs quartiers de la capitale. Ce sera très transparent car l'usage des donations va être publié sur la page facebook 2 Corns », a communiqué l'organisateur de Charity concert. « Avoir de la nourriture est un droit fondamental mais être jugé dignement et équitablement l'est encore plus. » précise l'organisateur de 2 Corns Charity Concert.