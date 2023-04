Burkina Faso: SNC 2023 - Le Nord présent dans 8 catégories au GPNAL

Dans le cadre des préparatifs à la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), la région du Nord se prépare avec 62 artistes répartis dans 8 catégories. A quelques jours de l'évènement, la troupe de danse traditionnelle « Naaba Kango » de la province du Yatenga est en pleine répétition depuis le 12 mars 2023. Constat ce jeudi 20 avril 2023 à Ouahigouya !

Dans la région du Nord, c'est la troupe Naaba Kango de la province du Yatenga qui a été retenue dans la catégorie danse traditionnelle, pool adultes pour compétir à la Semaine nationale de la culture 2023. Le groupe a entamé, depuis le 12 mars dernier, les répétitions en vue de parfaire leur technique de danse. Entre pas de danse de « Liwaga », techniques innovatrices, gestuel et différentes tenues pour attirer la sympathie du jury, la troupe de 12 membres se donne à fond pour le 1er prix du Grand prix national des arts et des lettres (GPNAL) de la SNC 2023, foi du responsable de la troupe, Moctar Ouédraogo.

Comme cette troupe, la troupe « Wiskamba » de Bissaga (du Passoré, dans la catégorie danse traditionnelle pool jeune), la chanteuse Ratnéré-Téonsgo (du Yatenga, en vedette de la chanson traditionnelle), la troupe « Nek-Koudoumdé » (du Passoré, en musique traditionnelle instrumentale), l'orchestre des jeunes de Yako (en catégorie orchestre) et les hirondelles (du Passoré en Slam) sont toutes en répétition dans leur catégorie respective. En plus d'eux, dans la région, les catégories art culinaire et lutte traditionnelle (pool adulte homme) ont des candidats.

Au total 62 artistes sont des ambassadeurs de la région du Nord à la présente biennale. Pour le Directeur régional de la culture, des arts et du tourisme (DRCAT) du Nord, Roger Sankara, les préparatifs vont bon train car les différents groupes sont en constante répétition pour représenter valablement la région. M. Sankara déplore cependant le fait que les troupes font face à l'insuffisance de matériel et de moyens financiers. Qu'à cela tienne, renchérit le DRCAT, vu la renommée des troupes qualifiées pour cette édition, il y a de l'espoir qu'elles tirent leur épingle du jeu et rapporter un bon palmarès à la région. A cet effet, il invite les artistes à donner le meilleur d'eux-mêmes et la population du Nord à effectuer le déplacement pour soutenir les artistes dans leur lieu de prestation.