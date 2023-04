Madagascar: Karaté - Deux jours de stage avec René Ramanitrandrasana

Âgé de 86 ans avec un grade 10e Dan attribué par les maitres japonais et représentants de l'école Jundokan, en Suède au mois de juillet 2022, René Ramanitrandrasana a encore de beaux restes.

Après avoir consacré sa vie au karaté, le fondateur du Malagasy Karaté Do (Maka) en 1973 à Behoririka, est de passage à Madagascar. Avec cinquante-neuf années de pratique, il est aujourd'hui le plus haut gradé de l'histoire du karaté malgache avec ce 10e Dan après le 9e Dan Hanshi de Jundokan So Honbu d'Okinawa en 2013. C'est un monument rare du karaté malgache. Avec le passage d'un tel monument vivant du karaté malgache, un comité spécial a été créé pour profiter de son bref séjour à Madagascar.

Un stage de formation, d'écoute et de partage est programmé au Palais des sports de Mahamasina les 26 et 27 avril. Le stage en kata et kumité est ouvert à tous les pratiquants de la discipline, sans distinction, de 6 heures à 8h30 durant les deux jours. Avec l'envergure de ce grand homme du karaté mondial, René Ramanitrandrasana est un dieu vivant du karaté, grâce à ses multiples maîtres, entre autres, Eiichi Miyazato, Seikichi Iha Sensei, Tetsunosuke Yasuda, Morio Higaonna, Masafuni Shiomitsu, Masao Kawasoe, Tadaki Minami, Abe Masataka, Tanaka Masahiko, Hiroo Mochizuki et Lee Chau. Le stage qu'il va donner est une aubaine dont il faut profiter au maximum car ce n'est pas que rarement dans la vie de bénéficier d'une telle circonstance, surtout pour les karatékas malgaches.

Parcours à retenir de René Ramanitrandrasana

Champion de Madagascar Kumite (Open) avec le Budokan de Madagascar (1967).

Fondateur de la Fédération malgache de karaté en 1968

Fondateur de Malagasy Karate Do (MAKA) en 1973 à Behoririka

Fondateur de l'Union Africa Karate-do Organisation Tokyo (1977) et ex-vice-président

Fondateur du Shorei Ryu Karate Do, Cachan (1988)

Instructeur de la Fédération française de karaté depuis 1984

Co-Fondateur du Maka International Association (2000)

Branch Chief Okinawa Goju-Ryu Karate-do Kyokai (1998-2004)

Co-Fondateur de l'Association des pratiquants des arts martiaux malgaches en Europe (2003)

Branch Chief Okinawa Goju-Ryu Karate-do So Honbu Jundokan (depuis 2004)