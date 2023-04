Angola: L'équipe économique approuve le plan d'amélioration de l'environnement des affaires

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a approuvé mardi, à Luanda, le plan d'amélioration de l'environnement des affaires pour 2023-2024.

Le document, adopté lors d'une session dirigée par le Président de la République, João Lourenço, contient les activités fondamentales à réaliser, les objectifs à atteindre, les entités responsables de leur exécution, les délais et les niveaux de priorité.

Selon le communiqué de la réunion, distribué à la presse, dans le cadre de l'initiative, l'Exécutif souhaite continuer à améliorer l'environnement des affaires pour les entreprises angolaises, à travers l'amélioration de leur efficacité.

L'initiative vise également à réduire le nombre et la durée des procédures de création d'entreprises ainsi que les coûts respectifs et la qualité de la réglementation liée à l'application de mesures claires et transparentes.

Il vise également à protéger les droits de propriété et l'environnement, à garantir la sécurité de la population, à mettre en place et à utiliser des plateformes électroniques et à favoriser le partage d'informations entre les entités gouvernementales.

Il établit 11 domaines d'intervention, notamment l'obtention de crédit, les investisseurs minoritaires, le commerce international, l'exécution des contrats, la résolution de l'insolvabilité, l'ouverture d'entreprises, l'octroi de licences, l'enregistrement de la propriété, l'obtention d'électricité, le paiement des impôts et les activités transversales.