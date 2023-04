Madagascar: Raphaël Jakoba - Le respect de l'État de droit, une condition de l'attractivité de Madagascar

Double événement pour Madagascar Conseil International (MCI). Ce cabinet international très connu, notamment dans le domaine du conseil juridique, fête cette année son 20e anniversaire et la parution du 100e numéro de la Revue MCI.

L'événement a été fêté comme il se doit, lors d'une réception qui a eu lieu jeudi dernier dans les locaux de l'Atrium Ankorondrano, en présence de la Secrétaire Générale du ministère de la Justice Savatsarah Gabrielle Raby, qui a représenté la ministre Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa.

Chevaux de bataille

Une occasion pour Raphaël Jakoba, Manager associé de MCI et fondateur de la Revue du même nom de prôner, dans le discours qu'il a prononcé, le respect de l'État de droit et l'attractivité des investissements, qu'il considère comme les chevaux de bataille qui sont à même de mener vers le développement du secteur privé en particulier et de l'économie en général. « Le non-respect des dispositions constitutionnelles, qui est à l'origine des quatre crises qui ont secoué le pays a provoqué énormément de dégâts sur l'économie » a-t-il notamment déclaré. Avec son franc-parler, pour lequel on le connaît, Raphaël Jakoba regrette, notamment certaines carences comme la non-publication ou la publication tardive des décrets d'application des lois d'importance économique comme celles relatives aux zones économiques spéciales. En somme, pour l'éminent juriste qu'il est, Raphaël Jakoba est plus que jamais convaincu de cette réalité selon laquelle l'Etat de droit est l'une des bases de la croissance économique. Tout comme le secteur privé national qu'il considère aussi comme l'ambassadeur du pays auprès des investisseurs étrangers.

Signaux négatifs

À propos d'investissements directs étrangers justement, le Manager Associé de MCI se pose des questions sur la gestion de certains projets capitaux pour le pays. Il a, notamment, cité Base Toliara qui représente un investissement de 700 millions de dollars mais qui n'avance pas, pour des raisons qui ne sont pas forcément justifiées. Ou encore les tergiversations qui entourent la finalisation du contrat de concession, relatif à la centrale hydroélectrique de Sahofika qui a pris pratiquement trois ans. Autant de signaux négatifs susceptibles de décourager les potentiels investisseurs aussi bien étrangers que nationaux. Quoiqu'il en soit, la Revue MCI qui est donc à son centième numéro, occupe un rôle important dans cette initiative d'instaurer un meilleur respect de l'État de droit et cette recherche de l'attractivité de Madagascar qui a plus que jamais besoin d'un meilleur climat des investissements. Les éminents juristes, auteurs de nombreux articles de la Revue MCI sont là pour mener cette mission à bien. On peut citer, entre autres, Honoré Rakotomanana, Nelly Rakotobe, Anaclet Imbiky, Bakolalao Ramanandraibe, Alisaona Raharinarivonirina, ou encore Serge Zafimahova, un auteur non juriste, qui étaient présents lors de cette réception, qui a marqué ce double événement marquant un nouvel élan pour le cabinet MCI.