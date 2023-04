Madagascar: Travail social - Accompagner les acteurs au développement

L'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social, mise en place par l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar) promeut la Mention Travail Social à Madagascar.

Le nombre de personnes, aussi bien celles qui sont déjà en activité que les étudiants intéressés par cette filière, ne cesse d'augmenter depuis ces dernières années. Raison pour laquelle, cette école supérieure de développement a organisé dernièrement dans ses locaux sis à Ankadivato une conférence-débat visant à faire connaître le travail social dans le pays. Le thème choisi a été axé sur « Le travail social et le développement ». « Nous avons décidé d'organiser cet événement dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale du Travail Social. Le Professeur Paul Ralahady, un enseignant-chercheur est intervenu à cette occasion dans le but de promouvoir cette filière très convoitée par les étudiants et les professionnels désirant oeuvrer dans ce secteur. En tout, les personnes oeuvrant dans le travail social ont pour mission d'accompagner les acteurs au développement », a déclaré Hanitriniaina Eléa Chilo, le PDG de cette école de développement lors d'une entrevue avec la presse.

Nombreux débouchés

En effet, "il s'agit d'une filière fournissant une formation spécialisée au profit des cibles spécifiques permettant de renforcer la capacité des personnes qui oeuvrent déjà dans le même secteur. Il est à rappeler que les fonctionnaires travaillant dans les domaines de la santé et de l'éducation sont les plus intéressés en vue de leur reclassement professionnel. Pour les étudiants, décrocher un diplôme concernant la Mention Travail Social permet d'intégrer facilement le monde du travail étant donné que les débouchés sont nombreux à Madagascar. Force est également de remarquer que nombreux sont les apprenants dans diverses régions de l'île qui demandent des formations à distance pour accéder à cette filière porteuse », a-t-elle fait savoir. Et elle a réitéré que l'ES-DES a pour objectif d'orienter ses étudiants afin de contribuer au développement socio-économique de chaque région, et partant de la nation. « Nous ne ménageons ainsi pas nos efforts pour vulgariser l'accès des étudiants à cette formation en ligne en nous déplaçant dans les régions avec des professeurs expérimentés pour des services de proximité », a enchaîné le PDG de cette école supérieure de développement.

Créer des emplois

Par ailleurs, « il est facile de monter un projet ou créer des emplois dans le domaine du Travail Social. A titre d'illustration, les étudiants peuvent créer une association ou une ONG pouvant effectuer de nombreuses activités contribuant au développement humain et au développement socio-économique, en commençant au niveau d'une localité. Ce n'est pas tout ! Les étudiants peuvent également travailler dans des organismes internationaux oeuvrant dans ce domaine », tient-elle à préciser. Par définition, un travail social est une pratique professionnelle et une discipline qui promeut le changement et le développement social, la cohésion sociale, le développement du pouvoir d'agir et la libération des personnes. Rien que dans la région de Sambava où une antenne de l'ES-DES est implantée, une sortie de promotion de 133 étudiants a été organisée tout récemment. « Ils viennent d'obtenir leurs diplômes dans le domaine du Travail social tout en se professionnalisant dans ce secteur », a-t-elle ajouté.