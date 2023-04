Tunisie: Réforme de l'administration 2 | Pour une administration interopérable et interconnectée

La réforme de l'administration apparaît, aujourd'hui, comme une priorité essentielle de la modernisation économique et de l'instauration d'une relation, entre la population et le secteur public, fondée sur la confiance. D'après Abdellatif Hamem, ex-directeur de l'ENA, «l'administration souffre d'une image globale défavorable. La stigmatisation de ses élites, le développement d'un sentiment de déchéance et l'impossibilité de réformer, faute de stabilité politique, ont provoqué le départ des meilleures compétences au profit du privé ou de pays tiers».

La situation actuelle au sein de l'administration se caractérise, en effet, par un surnombre de fonctionnaires et un déficit de spécialisation, une plus grande masse salariale en termes de taux dans le PIB, des salaires qui représentent les ¾ du budget des dépenses aux dépens des moyens consacrés aux services.

Des défis pour le futur

Ils sont nombreux, outre la numérisation indispensable pour limiter les déplacements, simplifier les procédures, l'administration doit répondre aux besoins des citoyens, faciliter la croissance et le développement, en appuyant l'entreprise et l'investissement, et encourager l'initiative. Elle doit être aussi innovante, tirant profit de la pratique et des expériences réussies et préconisant des solutions simples pour régler les difficultés qui se présentent. Elle se doit aussi d'attirer les investissements étrangers et veiller à positionner la Tunisie compétitive sur la place internationale.

«Smart Gov 2020»

Le développement de l'administration électronique et ouverte est l'un des principaux axes de développement contribuant à la réforme des administrations et s'inscrit dans un cadre global de stratégie de réforme et de modernisation de l'administration incluant les leviers organisationnels, juridiques, technologiques et humains de l'administration et piloté par le plus haut niveau de l'exécutif.

Les orientations stratégiques globales du gouvernement positionnent la réforme et la modernisation de l'administration comme l'une des réformes majeures à conduire en Tunisie les cinq prochaines années visant à évoluer vers une administration efficace, inclusive et ouverte au service du Citoyen et de l'Entreprise.

La mission du programme «Smart Gov 2020» pour le développement de l'administration électronique et ouverte est l'un des principaux moyens pour contribuer à l'évolution vers cette vision de l'administration. La mission s'articule autour de quatre axes majeurs :

- «Centrer» l'administration et les services publics autour des besoins de ces usagers

- «Intégrer» l'administration via l'interopérabilité et la mutualisation des infrastructures et des systèmes de l'Etat et l'échange électronique des données

- «Ouvrir» l'administration via un cadre de transparence, de participation citoyenne et de co-création de valeur

- Le tout par «L'Appropriation du Numérique» en sécurisant la transformation numérique de l'administration, la généralisation de l'usage du numérique et l'instauration de la confiance numérique au sein de l'administration et avec ses usagers.

La mise en oeuvre de la mission du programme Smart Gov 2020 et de ses axes majeurs se décline en huit orientations stratégiques clés. Il s'agit de développer les services en ligne de bout en bout, accessibles, multicanaux et centrés autour des besoins du citoyen, de l'entreprise et de l'administration, repenser les processus internes et dématérialiser les procédures en tirant profit des technologies numériques, évoluer vers une administration Interopérable et interconnectée facilitant l'échange électronique des données tout en assurant la protection des données personnelles.

A ceux-ci s'ajoutent la mise en place d'un cadre d'ouverture des données favorisant la transparence et la réutilisation des données publiques, le renforcement de la confiance numérique dans les services en ligne administratifs, la mise en oeuvre d'une gouvernance adéquate et d'un cadre juridique favorisant le développement de l'administration électronique et ouverte.

Une stratégie de communication et de sensibilisation est fondamentale, permettant de stimuler l'usage des services en ligne et de mener à bien la conduite de changement au sein de l'administration.