Sénégal: Coopération bilatérale entre Dakar et Berlin - 286.9 Milliards de F CFA d'engagements entre 2019 et 2022

La République Fédérale d'Allemagne et le Sénégal ont entamé hier, mardi 25 avril, des consultations intergouvernementales. Il s'agit pour les deux parties de se pencher sur le « Compact with Africa » afin d'introduire des réformes. A noter qu' qu'entre 2019 et 2022, le volume total d'engagement entre l'Allemagne et le Sénégal s'élève à 286.9 milliards de Francs Cfa avec 65,6 milliards de FCFA en 2020 en soutien au Programme de Résilience économique et sociale (PRES) et 44.6 milliards de FCFA en 2022 en faveur du Programme d'appui budgétaire pour le renforcement de la résilience étatique, économique et climatique du Sénégal.

L'ambassade d'Allemagne au Sénégal et le ministère sénégalais de l'Economie, du Plan et de la Coopération ont entamé des "consultations intergouvernementales" consacrées à la coopération économique entre les deux pays. C'est une rencontre annuelle qui se tient depuis 2019. Selon le Ministre de l'Economie, du plan et de la coopération Oulimata Sarr, elle repose sur le socle de nos valeurs communes, que sont l'Etat de droit, la cohésion sociale, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

« Cette rencontre s'adapte aux dynamiques changeantes du contexte économique, social et géopolitique de nos pays et du monde », a-t-elle ajouté. Selon le Ministre, l'Allemagne s'est engagée à soutenir la mise en oeuvre des réformes dans les domaines de la législation, de l'administration du travail, de la réforme foncière, de l'accès aux financements et du développement des petites et moyennes entreprises, de la formation professionnelle et de la gouvernance.

Elle relève qu'entre 2019 et 2022, le volume total d'engagement entre l'Allemagne et le Sénégal s'élève à 286.9 milliards de Francs Cfa avec 65,6 milliards de FCFA en 2020 en soutien au Programme de Résilience économique et sociale (PRES) et 44.6 milliards de FCFA en 2022 en faveur du Programme d'appui budgétaire pour le renforcement de la résilience étatique, économique et climatique du Sénégal.

Oulimata Sarr a rassuré que la partie sénégalaise va poursuivre les échanges afin d'intégrer les thématiques de l'autonomisation économique des femmes et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, dans la perspective de finaliser la matrice dans les prochains jours. « La coopération bilatérale sénégalo-allemande doit miser sur le partenariat entre les secteurs privés allemand et sénégalais.

C'est dans cet esprit, que nous étions en Allemagne en Février 2023 pour rencontrer l'Association des PME allemandes et les inviter à venir au Sénégal du 6 au 8 juillet 2023, lors du « Forum Invest in Sénégal ». Un portefeuille de projets PPP est disponible et sera présenté aux investisseurs », a-t-elle fait part.