Sénégal: BRVM - Nette progression des activités du marché ce 25 avril 2023

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une nette progression au terme de la séance de cotation de ce mardi 25 avril 2023.

La valeur des transactions est ainsi passée de 424,715 millions de FCFA le lundi 24 avril à 1,146 milliard de FCFA ce 25 avril.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle connait une augmentation de 35,896 milliards, s'élevant à 7392,799 milliards de FCFA contre 7356,903 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 18,992 milliards, passant de 9945,159 milliards de FCFA la veille à 9964,151 milliards de FCFA ce 25 avril 2023.

Du côté des indices, l'embellie observée la veille s'est renforcée. C'est ainsi que l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,49% à 198,72 points contre 197,75 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s'est rehaussé de 0,65% à 99,71 points contre 99,07 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,42% à 103.04 points contre 102,61 points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres, NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 6,16% à 4 995 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 5,82% à 3 000 FCFA), Total Sénégal (plus 4,62% à 2 720 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,52% à 2 195 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,56% à 6 990 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Solibra Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 70 210 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 650 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 1,96% à 3 000 FCFA), BOA Mali (moins 1,23% à 1 200 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 1,07% à 5 095 FCFA).